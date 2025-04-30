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快樂童年回憶！看見家裡的雞「病懨懨」就開心 晚上有雞肉可吃

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗肉品市場是全台最大的黑豬拍賣市場，每天拍賣數量超過一半是黑豬，昨天在頭份市發現被拋棄的死豬為白豬。記者胡蓬生／攝影
苗栗肉品市場是全台最大的黑豬拍賣市場，每天拍賣數量超過一半是黑豬，昨天在頭份市發現被拋棄的死豬為白豬。記者胡蓬生／攝影

國內防治傳統豬瘟在去年已全面拔針滿一年，農業部向世界動物衛生組織(WOAH)提出申請成為豬瘟非疫國，預估今年內可通過；苗栗縣動物保護防疫所表示，這是國內養豬產業重要的里程碑，台灣成功清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，今年有機會率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。

當年台灣全面防堵非洲豬瘟，一旦在海岸或溪流發現死豬，工作人員都如臨大敵，全身防護衣包得嚴嚴密 密，國內也曾短期禁止使用廚餘餵豬，但不久就開放，為防止非洲豬瘟入侵，各單位並演練示範發現斃死豬的處理過程，以消毒及挖深坑掩埋的方式處理。

苗栗縣動保所表示，從2018年迄今國內都沒有非洲豬瘟的案例，成功將非洲豬瘟防堵在境外，早年造成養豬業慘重的口蹄疫也在2020年成功撲滅，另外傳統豬瘟在2023年7月全面拔針，至2024年7月都未再出現染疫案例，今年內可望獲得世界動物衛生組織(WOAH)列為非疫區，成為亞洲唯一「三大豬病」皆非疫區的防疫亮眼成績。

國內先前防堵豬瘟、雞瘟、禽流感如臨大敵，但許多老一輩都記得，當年各種雞瘟等疫病不會傳染人，小學出門上課時，發現家裡養的雞看起來「病懨懨」就很開心，因為知道晚上回家就有雞肉可吃了，在物資匱乏的年代，有雞肉可吃、有雞湯可喝，也留下幸福感十足的回憶。

苗栗縣頭份市昨天發現有2頭死豬遭人棄置在斗煥坪地區，頭份清潔隊接獲各方通報，隨即派員將死豬清運並處理。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市昨天發現有2頭死豬遭人棄置在斗煥坪地區，頭份清潔隊接獲各方通報，隨即派員將死豬清運並處理。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣動物保護防疫所強調，豬隻的三大疫病包括傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫，台灣都已分別撲滅或成功防堵，另外傳統豬瘟去年已拔針滿一年，今年也將成為非疫區。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所強調，豬隻的三大疫病包括傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫，台灣都已分別撲滅或成功防堵，另外傳統豬瘟去年已拔針滿一年，今年也將成為非疫區。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣防堵非洲豬瘟，演練示範死豬消毒及掩埋方式。記者胡蓬生／攝影
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動物 成功 非洲豬瘟

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