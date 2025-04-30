快樂童年回憶！看見家裡的雞「病懨懨」就開心 晚上有雞肉可吃

國內防治傳統豬瘟在去年已全面拔針滿一年，農業部向世界動物衛生組織(WOAH)提出申請成為豬瘟非疫國，預估今年內可通過；苗栗縣動物保護防疫所表示，這是國內養豬產業重要的里程碑，台灣成功清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，今年有機會率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。

當年台灣全面防堵非洲豬瘟，一旦在海岸或溪流發現死豬，工作人員都如臨大敵，全身防護衣包得嚴嚴密 密，國內也曾短期禁止使用廚餘餵豬，但不久就開放，為防止非洲豬瘟入侵，各單位並演練示範發現斃死豬的處理過程，以消毒及挖深坑掩埋的方式處理。

苗栗縣動保所表示，從2018年迄今國內都沒有非洲豬瘟的案例，成功將非洲豬瘟防堵在境外，早年造成養豬業慘重的口蹄疫也在2020年成功撲滅，另外傳統豬瘟在2023年7月全面拔針，至2024年7月都未再出現染疫案例，今年內可望獲得世界動物衛生組織(WOAH)列為非疫區，成為亞洲唯一「三大豬病」皆非疫區的防疫亮眼成績。