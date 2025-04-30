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新竹寄養家庭招募愛心夥伴 5/18舉辦說明會
寄養家庭「接住」受虐或家庭遭逢困境的兒童及少年，給他們溫暖，讓他們有信心、勇氣迎向人生！新竹縣、市政府社會處與新竹家扶中心今天舉辦寄養家庭招募記者會，力邀更多愛心的家庭加入寄養行列，攜手為弱勢孩子築起溫暖的避風港，讓社會更溫暖。
曾接受寄養的黃姓大學生今特別當面獻花給寄養家庭Apple媽媽，感謝Apple媽媽上千個日子的陪伴和照顧，兩人台上緊緊相擁，場面溫馨感人。
溫姓寄養爸爸分享，擔任寄養家庭的初衷是想回饋社會，2年多來每次的陪伴都是成長，也常面臨挑戰，希望來寄養的孩子因被愛，對未來的人生有正面的影響。
有15年寄養家庭經驗的Apple媽媽，將每個安置的孩子當成自己的家人，她深信即使沒血緣，只要用心付出就可拉近彼此的心，看到曾經照顧的孩子長大懂事，覺得很值得、很開心。
竹縣府社會處長陳欣怡表示，寄養家庭制度主要是為處於困境中的兒童提供一個穩定、安全、充滿愛的家庭環境，幫助他們度過生命中的艱難時期，直到能夠重新回到家庭或找到永遠的家。
縣政府為鼓勵更多家庭投入寄養服務，推出喘息服務、心理治療及法律服務，如有特殊需求兒少，經過在地評估小組評估過後，可申請2千至6千的分級補助，並持續委託新竹家扶中心進行專業培訓，誠摯邀請有愛心與耐心的家庭一同參與。
新竹家扶中心扶幼主委詹金興表示，目前共有49戶服務中的寄養家庭，其中新竹縣19戶、新竹市30戶。隨著時代變遷與社會問題多元，寄養家庭招募、留任不易，歡迎「年滿25歲、有穩定收入、已完成義務教育、有適當家庭空間」的家庭加入寄養行列，5月18日上午9點將於新竹家扶中心舉辦一場寄養家庭說明會，歡迎參加。
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