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苗栗頭份驚見2頭毛豬「棄屍案」 網友憂心會有豬瘟

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市昨天發現有2頭死豬遭人棄置在斗煥坪地區，頭份清潔隊接獲各方通報，隨即派員將死豬清運並處理。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市昨天發現有2頭死豬遭人棄置在斗煥坪地區，頭份清潔隊接獲各方通報，隨即派員將死豬清運並處理。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市昨天上午發現有2頭死豬遭人棄置在斗煥坪地區，頭份清潔隊接獲各方通報，隨即派員將死豬清運並處理。消息在臉書曝光，不少網友憂心會有豬瘟等疫病，苗栗縣動物保護防疫所強調，豬隻的三大疫病包括傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫，台灣都已分別撲滅或成功防堵，民眾不用過於擔心。

頭份兩頭死豬的「棄屍案」發生後，雖然目前沒有疫病傳染的風險，但牽涉的相關權責單位不少，包括警方、環保、畜產及防疫等單位都有牽連，將配合「動起來」。

苗栗縣動物保護防疫所表示，依農業部統計至去年11月底的最新資料，苗栗縣目前共有136家養豬場，其中飼養1至99頭的小場有68場，占比達50％最高，5000頭以上的養豬場僅有一家。

曾姓市民昨天上午在臉書PO文，發現有死豬被棄置群英路路邊的水泥駁坎下方，網友紛紛留言表達關切，擔心豬瘟，也有人痛批丟棄死豬者太沒公德心；斗煥里長謝喜松接獲里民反映後請清潔隊前往清運， 動保所在臉書見到PO文，也立即派員赴現場並通報頭份清潔隊來協助助清運處理。

謝喜松表示他將建議市公所報警，透過監視畫面追查亂丟死豬的不肖人士；市民代表張修銘昨天也到現場關心，但到場時死豬已被清運走，不過他認為這條路平常少有車輛通行，裝設監視器的效益不大，但警方透露附近地區其實設有監視器，可提供相關髒亂點及濫倒行為的線索。

昨天清運走的兩頭豬屍，市公所原本要送往竹南焚化廠，但廠方拒收，因為垃圾焚化並非「隨到隨燒」，擔心死豬腐敗惡臭造成廠區惡臭瀰漫。

苗栗縣環保局表示，苗栗縣養豬場飼養數達到20頭就可辦理畜牧場登記，業者此時如亂拋棄豬屍已屬於濫倒事業廢棄物，不論有毒、無毒的事廢都必須移送法辦追究刑責，視情節可判處1年以上、5年以下徒刑，同時要併科罰金。

至於拋棄的一般豬屍視為濫倒「垃圾」或「廢棄物」，依違反廢清法可開罰1200元至6000元罰鍰，處分輕很多，苗栗縣有化製車收取養豬場的斃死豬，但參加需要繳費，一些 農家散戶可能只養幾頭豬，因此未加入，只好採取違規丟棄的惡劣方式處理豬屍。

苗栗縣動物保護防疫所強調，豬隻的三大疫病包括傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫，台灣都已分別撲滅或成功防堵，另外傳統豬瘟去年已拔針滿一年，今年也將成為非疫區。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所強調，豬隻的三大疫病包括傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫，台灣都已分別撲滅或成功防堵，另外傳統豬瘟去年已拔針滿一年，今年也將成為非疫區。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗肉品市場是全台最大的黑豬拍賣市場，每天拍賣數量超過一半是黑豬，昨天在頭份市發現被拋棄的死豬為白豬。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣防堵非洲豬瘟，演練示範死豬消毒及掩埋方式。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣 頭份 養豬場

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