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國3桃園八德交流道命名？ 年底前協儀價格出爐 明年動工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
高公局國3增設桃園八德交流道工程，雙向各增設一輔助車道，舉辦公聽會聽取民意，預計明年中動工。圖／高公局提供
高公局國3增設桃園八德交流道工程，雙向各增設一輔助車道，舉辦公聽會聽取民意，預計明年中動工。圖／高公局提供

交通部高公局推動國道3號增設桃園八德交流道工程，今天在大溪辦理第2場公聽會，有地主提問徵收價格？剩餘土地一併價購，也有人要求命名「大溪第2交流道」，高公局人員表示，公聽會民眾意見彙整檢討，將依市價從優從寬協議價購，第4季提出查估土地及地上物協議價格，預計2026（明年）中動工。

因應桃園八德人口快速成長，交通部為改善國2大湳交流道及國3大溪交流道塞車，推動國3增設桃園八德交流道計畫，自國3鶯歌系統55公里至大溪56.9公里處，雙向各增設一輔助車道，行政院在2020、2023年分別核定增設八德交流道可行性研究、建設計畫，總經費76.9億元。

高公局指出，國3增設桃園八德交流道計畫程序，繼1月辦理第1場公聽會後，今天舉辦第2場公聽會，將收集地主意見彙整檢討，做為查估和徵收土地協議價格參考，預計今年第3季進行土地及地上物查估，第4 季提出協議價格。

公聽會有的地主提出希望知道徵收協儀價格？地主說，既然八德交流道要做，民眾要被徵收，想知道徵收價格多少？被徵收後剩餘土地，可否一併價購徵收；大溪瑞興里地主說，徵收協價價購必須比照八德議價，余姓地主說，鐵皮屋拆除補償價格？大溪許姓地主說，希望交流道命名「大溪第2交流道」，還有地主表達土地不願被徵收過大。

高公局人員表示，八德交流道徵收將優先以市價為查估協議價格，土地及地上物查估後，第4 季提出協議價格，現難尚不知協價格，後面市價可能越高，徵收面積將會儘量避免拆遷民宅，受影響地上物依法補償，未來交流道命名將請桃園市政府收集意見命名，該交流道工程希望趕在2026年中動工，預計2030年完工。

高公局國3增設桃園八德交流道工程辦理第2場公聽會，民眾想知協議價格等問題。記者曾增勳／攝影
高公局國3增設桃園八德交流道工程辦理第2場公聽會，民眾想知協議價格等問題。記者曾增勳／攝影
高公局國3增設桃園八德交流道工程辦理第2場公聽會，民眾想知協議價格等問題。記者曾增勳／攝影
高公局國3增設桃園八德交流道工程辦理第2場公聽會，民眾想知協議價格等問題。記者曾增勳／攝影

交通部 桃園 高公局

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