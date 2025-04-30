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桃園市立美術館工程進度落後 文化局拚明年7月完工驗收

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市立美術館工程進度落後，但文化局緊盯進度，力拚明年7月完工驗收。本報資料照片
桃園市立美術館工程進度落後，但文化局緊盯進度，力拚明年7月完工驗收。本報資料照片

桃園市立美術館2020年動土，原本去年6月要完工，但新冠肺炎疫攪局，缺工缺料又發生重大工安意外，期程一延再延，目前進度僅近6成，引發民代關切；文化局表示，目標明年3月取得使用執照、7月完成驗收，接下來會暫做台灣設計展會場，等展期結束再封館裝潢，最快後年亮相。

桃園市議員彭俊豪指出，桃美館已經做了很久，希望能抓緊進度，工程一日未完工，對周邊青塘園的景緻影響頗大；議員謝美英指出，斥資30億打造的新北美術館近日啟用，單日創10萬人次佳績，桃園美術館斥資58億元，幾乎新北2倍，工程品質、動線規劃和典藏質量缺一不可，設計師山本理顯在兒美館開幕典禮直指桃園的施工品質把關待加強，細部設計未臻完善、監造工不盡理想，當場打臉，盼文化局扮演橋梁，協助建築師和工程單位溝通。

文化局表示，市立美術館截至今天實際進度為56.86%，進度落後，除了新冠疫情影響，還有前年8月發生職業安全意外被迫停工。目前全案每月由副市長王明鉅召集設計、營造和建造三方開會檢討進度，秘書長溫代欣不定期至現場勘查，確保工程如期如質完成。

另外，彭俊豪與謝美英也提到桃園典藏美術作品經費不足，一年預賽不到3千萬元太少，應該強化。

文化局表示，市府目前每年編列典藏作品經費2500萬元，僅次台北4千萬元，六都第2名，未來將持續爭取經費，豐富典藏數量與種類。

桃園 美術館 設計師

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