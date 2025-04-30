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桃園模範母親表揚...唐寶寶女兒化身攝影師 記下感動時刻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區模範母親林淑英，陪伴唐氏症女兒佳綺一步步成長獨立。林淑英獲模範母親表揚時，佳綺也用手機記錄。感人時刻被桃園副市長蘇俊賓用畫筆紀錄下來。圖／市府提供
桃園市龜山區模範母親林淑英，陪伴唐氏症女兒佳綺一步步成長獨立。林淑英獲模範母親表揚時，佳綺也用手機記錄。感人時刻被桃園副市長蘇俊賓用畫筆紀錄下來。圖／市府提供

母親節前夕，桃園市各區都舉辦表揚活動，其中，龜山區模範母親林淑英與唐氏症女兒佳綺的故事，格外令人動容。林淑英從20歲開始面對育兒和工作的雙重挑戰，卻以無窮的愛與耐心，陪伴女兒一步步走向獨立，如今終於獲得區公所表揚，也在社會激起溫暖漣漪。

林淑英20歲時迎來了女兒佳綺，然而佳綺在8個月大時被診斷出唐氏症。面對突如其來的挑戰，林淑英選擇積極面對，全程參與女兒的早期療育、特殊教育和職業訓練過程。

在林淑英持續的支持下，佳綺不斷克服發展障礙，逐步培養生活自理能力。她在庇護工坊「綠綠發芽希望工坊」展現出良好的工作表現，並在相關單位協助下，成功進入電子產業就業，實現部分經濟獨立。

龜山區母親節表揚活動當天，佳綺身穿印有「不倒唐寶寶」圖騰的服裝，專注地為台上受表揚的母親拍照留念，母女之間深厚的情感令人印象深刻。

桃園市副市長蘇俊賓出席活動後，被這對母女的故事所感動，特別手繪了佳綺為母親拍照的場景，並在畫作上寫道「每一位不倒唐寶寶的茁壯，背後都有一位不倒的媽媽」作為給林淑英的母親節禮物。

蘇的貼文獲得許多網友回應，留言中有「不倒唐寶寶、勇敢唐寶媽」、「這幅畫跟文字充滿了愛心」等鼓勵。一位特殊兒的父親也留言表示感謝蘇俊賓關注早療復健家庭的辛勞，並分享他在外送工作中為身障家庭提供協助的經驗。

「綠綠發芽希望工坊」轉發貼文時，也感謝蘇俊賓用細膩筆觸記錄了佳綺的故事，大讚這幅畫不僅捕捉感人的瞬間，也讓更多人看見這個關於堅持與成長的故事。

桃園市龜山區模範母親林淑英，陪伴唐氏症女兒佳綺一步步成長獨立，故事令人動容。圖／市府提供
桃園市龜山區模範母親林淑英，陪伴唐氏症女兒佳綺一步步成長獨立，故事令人動容。圖／市府提供

唐寶寶 母親節

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