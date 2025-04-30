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黃牛票罪證難查 桃園去年2百多件檢舉僅解決41件

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
演唱會黃牛票查緝有難度，桃園去年接獲200多件檢舉，僅41件結案，市府與民代都呼籲中央撥補人力（示意圖）。本報資料照片
演唱會黃牛票查緝有難度，桃園去年接獲200多件檢舉，僅41件結案，市府與民代都呼籲中央撥補人力（示意圖）。本報資料照片

演唱會經濟正夯，但賺取中間價差的黃牛票滿天飛，文化部要求各地政府追查送辦，但民代發現中央未撥補人力或增加經費，全桃園文化局2人負責，工作量大且積案越來越多；文化局表示，預計明年增加1人幫忙分擔，也呼籲中央重視問題。

桃園市議員楊朝偉指出，桃園去年辦了不少演唱會，但也有不少人賣黃牛票，市府年底統計檢舉案有200多件，但據他了解，查緝工作繁瑣，不僅跟票券公司調個資不容易，與警方合作取得買賣票券事實的通聯紀錄也很困難，截至去年底，僅41件順利結案。若演唱會活動越來越熱門，場次越辦越多，相關檢舉勢必也會增加，以現有人力繼續執行，積案恐怕越來越多。

文化局長邱正生指出，去年查緝人員原本只有1名，年底有再增加1名，但確實還不夠。

邱正生坦言查黃牛票不容易，指全桃園從去年截止目前的檢舉案有344件，雖有111件結案，但有5件票券以外價金是手續費或行政處理費，最後不罰，另有4件查無個資、1件事前約定代購、38件重複檢舉和2件屬刑案偽造文書，將近一半是無效案件，很遺憾真的會徒勞無功。

邱正生說，為了解決積案越來越多，文化局預計明年增加1名人力查緝黃牛票，但也希望中央重視問題，設法撥補人力，或者建立更好的篩選制度，避免無效案件浪費人力。

另外，文化局也呼籲民眾切莫心存僥倖，已結案的111件有61件裁罰成功，裁罰金額最高23萬2千元，目前累積裁罰金額達409萬9540元。

人力 文化局 桃園

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