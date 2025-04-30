政府助攻兒少發展帳戶 苗栗低收、中低收2人存約25萬

兒童及少年未來教育與發展帳戶2017年6月開辦，苗栗縣有2名中低或低收入家庭兒童「全勤」，邀存最高1250元，加上政府相對提撥儲蓄，存款約25萬元，如果持續18歲最高可領56萬元，第一桶金翻轉人生。

兒少發展帳戶以中低、低收入戶家庭，2016年1月1日後出生兒少為對象，家庭可以每月自存500元、1000元或1250元，政府提供開戶金1萬元，每月相對提撥同額儲蓄，一直到年滿18歲，加上利息約56萬元，專戶不列計審查福利資格標準。

苗栗縣政府社會處統計有688人符合兒少發展帳戶資格，474人開戶，開戶率約69%，其中，有113人穩定繳存1年，縣府鼓勵依每月繳存金額2倍發給獎勵金，共發出21萬5500元。

縣府今天辦理績優繳存家戶頒獎典禮，邀請12戶家庭代表接受表揚，其中，有2人計畫啟動以來，每月都固定存入1250 元，至今累積約25萬元，此外，還有一個家庭3名孩子，家長再辛苦，堅持每月為3人各存入最1250元。

鍾東錦表示，每月500元、1000元，還是1250 元，每都是父母對孩子教育、就業，甚至未來創業的滿滿祝福與深深承諾，將來成為小孩人生的第一桶金，或許過程不容易，但正因為難得，所以成果特別動人。

活動頒發獎勵金與「好棒棒獎章」，月稱光明寺並捐贈民生物資，鍾東錦贈送LCD繪圖板，讓小孩課後之餘，也能開心塗鴉，釋放創意，擁抱快樂的童年，現場情氛熱絡溫馨。