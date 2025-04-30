竹東客家文化大禾埕今上樑 年底完工成竹東新地標

竹東客家文化大禾埕計畫今天舉行上樑典禮，將成為竹東的地標，完工後將提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，預計年底完工。

副縣長陳見賢指出，竹東客家文化大禾埕計畫，結合客家文化的元素及文創等，縣府會好好督工，不辜負客委會的期待，未來也有經營團隊進駐，提供竹東鎮民優良的場館，提升竹東在地的客家文化。

客家委員會主委古秀妃表示，客委會於112年核定，並支持4.6億元的經費，大禾埕建築物採取開放式、計畫滿足多方面的需求，期望未來在生活、交通、娛樂等面向，滿足生活在客庄的客家人的需求。旅客到此可以體會客家氛圍，期望未來結合周邊轉運站、行政中心，成為竹東鎮亮點。

此計畫歷經民眾陳情、土地佔用等困難，在縣府團隊努力下，終獲客委會核定總經費5億5097萬餘元，其中客委會補助4億6282萬元，縣府配合款8815萬餘元。完工後將提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，並扣接浪漫台三線的政策推動，串連客家特色旅遊景點的旅遊軸帶，吸引國內外遊客，提升觀光效益。

縣府交旅處長陳盈州表示，此計畫以統包方式辦理，由永發營造工程股份有限公司承攬，綠野國際建築師事務所負責專案管理及監造，設計為地上4層建築，以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象，搭配綠地廣場及植栽牆建構綠色量體，串連台泥綠園道。