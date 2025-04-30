竹縣峨眉好山好水將消失？居民憂最大開發案威脅用水與生態

新竹縣峨眉中盛村的開發案占地82公頃、規畫5期，是峨眉有史以來量體最大的開發案，今天早上廠商舉辦東茂智慧產業園區開發案的地方交流共識會，地方直指開發商對水質承諾跳票，至今黃泥水仍衝擊生態，且不滿5案分頭送件，呼籲應合併到中央環評、嚴加把關。

對此，廠商回應，將把相關議題帶回處理研擬，針對黃泥水問題，目前該項工程已完工，並種上萬科植栽，未來會流到滯洪池沉澱，將盡快改善。

這5項開發案包含養生園區、產業園區、旅館及休閒農場，橫跨寶山鄉油田村和峨眉鄉中盛村，目前2案已經通過，正開發中。開發商今早舉辦交流共識會，峨眉鄉湖光村村長林春崎說，開發商承諾「不影響溪流」，如今仍有汙染，峨眉好山好水，長期做觀光、生態保育，若沒有管控好，怎麼辦？呼籲要嚴格評估。峨眉鄉中盛村長姜瑞蓉也說去年答應讓黃河消失也跳票，地方對廠商承諾沒信心。北埔鄉埔尾村長李宗炎說，水源若只靠北埔的水源，恐怕很快就不用夠。

在地青年紛紛質疑，開發及後續營運所產生的廢汙水，最終流入峨眉湖，影響水質與生態。其次，開發案帶來一萬多人，超過北埔、峨眉總人口數，設置高耗水、高風險的產業設施，加劇地方用水壓力威脅居民生活與農業灌溉的穩定。峨眉生態環境好，不該犧牲環境的短期開發。台灣乾淨水行動聯盟呼籲應合併審查送環評，讓中央審查嚴格取水與汙水的規範。

開發商今天報告，承諾放流水符合灌溉水質標準，且園區不引進申請製造業，皆以服務業為引入產業，並研擬石虎保育對策與生態保育對策，例如設立生態廊道、道路裝設AI動物辨識警示系統。

對於在地的聲音，開發單位說，將積極面對問題，且引入的產業採正面表列。此外，水質有達到三級處理，針對部分位於山坡地質敏感區，目前地質調查安全評估報告送審中，且水保工程也會經過水土保持計畫的審議，強調用水不會排擠到民生用水。針對之前發生泥漿水排入溪流汙染，施工單位也到場說明，目前該工程已完工，排出的水會先到滯洪池沉澱，並於上頭做綠化植栽，將盡快改善，也會針對一期施工的水保，再向當地說明。