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白沙屯媽明晚起駕 藍綠大咖參香、賴總統親臨揭匾

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖預計明晚起駕後，旋即出發南下進香，已確定有多位藍綠大咖到場參香，賴總統也將親臨扶持聖駕出神龕並揭匾。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖預計明晚起駕後，旋即出發南下進香，已確定有多位藍綠大咖到場參香，賴總統也將親臨扶持聖駕出神龕並揭匾。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖預計明（1）日起駕南下進香，今年有近33萬人報名參加，拱天宮今天證實明晚賴總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等多位藍綠大咖將到場參香，展現台灣人對媽祖虔誠信仰的熱情。

另外，苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」也趁熱度，預告明天將在白沙屯火車站附近、台一線路段擺攤收件，擴大連署行動。但此舉卻引發各界關注，有信徒很不以為然，認為宗教活動不應摻雜政治味，希望罷團適可而止。

對此，拱天宮管委會表示，廟方態度是不參與政治，罷團要來擺攤他們也無可奈何、不予置評，只要現場不要呼口號或引發紛爭，也不要在宮前道路進行相關活動，基本上是不會驅趕。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，明晚初步安排的重要參香行程，總統賴清德預定8點到場、9點離開，現場將由賴總統扶持聖駕出神龕，然後揭匾並致詞；賴總統贈「拱召天佑」將懸掛於正殿。

緊接著9點左右，是台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等人參香，台北市長蔣萬安行程尚未敲定，期間可能會安排張麗善淨轎，但這部分也未定，管委會還在協調中。

張麗善 白沙屯媽祖

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