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白沙屯媽祖「粉紅超跑」將起駕 明午起台1南下車道成行人徒步區

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
5/1媽祖起駕及5/11回宮當天，台1線南下車道（內島里至白東里）規畫為行人徒步區，路肩區塊在不影響住戶進出的情況下，開放設點心站，請多加利用。圖／拱天宮提供
5/1媽祖起駕及5/11回宮當天，台1線南下車道（內島里至白東里）規畫為行人徒步區，路肩區塊在不影響住戶進出的情況下，開放設點心站，請多加利用。圖／拱天宮提供

2025「粉紅超跑」徒步進香即將起駕，由於進香報名人數近33萬人，5月1日媽祖起駕及5月11日回宮當天，拱天宮為舒緩人潮，今年增設多項因應措施，請香燈腳多加配合。

拱天宮公告，5月1日下午2點起，台1線北上車道「申昌加油站至啟新陸橋段」規畫為官方遊覽車停靠區，19點前停靠完畢，請報名遊覽車的香燈腳尋車置放行李。

該路段中午12點起，台1線南下車道規畫為行人徒步區，路肩區塊在不影響住戶進出的情況下，開放設點心站，請多加利用。

另外，從牌樓下往郵局路段的車頭路，規畫多處的直播電視牆，轉播廟內登轎起駕的實況，請香燈腳們及早到廟參拜後，先行移步到車頭路往郵局方向觀賞直播，盼有效紓解人潮。

5月11日媽祖回鑾當天，台1線南下車道「申昌加油站至啓明國小路口」也規畫為行人徒步區，路肩在不影響住戶進出的情況下，開放設點心站，請多加利用。

時序進入夏日天氣炎熱，請注意自己身體狀況，隨時補充水份。進香活動期間人數眾多，行進時請保持距離緩步徐行，切勿急躁推擠，確保彼此安全。

拱天宮在車頭路規畫多處的直播電視牆，轉播廟內登轎起駕的實況，請香燈腳們及早到廟參拜後，先行移步到車頭路往郵局方向觀賞直播。圖／拱天宮提供
拱天宮在車頭路規畫多處的直播電視牆，轉播廟內登轎起駕的實況，請香燈腳們及早到廟參拜後，先行移步到車頭路往郵局方向觀賞直播。圖／拱天宮提供

車道 進香 香燈腳

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