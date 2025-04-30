竹北蔬果公園變身土航環線星樂園 第3座特色遊戲場啟動

新竹縣竹北市繼節氣公園「粉紅星河之夢」、新工公園「星際航站樂園」開箱後，星際系列遊戲場再添一站，座落於莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，是一座以「土航環線」為主題的第3座特色共融遊戲場。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市是一座年輕的城市，更是全台生育率最高的縣轄市，打造親子友善城市是他的承諾。「土航環線」總經費約530萬元，專為6至12歲兒童量身打造。以土星的意象為設計靈感，沙黃色的主體象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、C型鑽龍與穿越型爬網等設施，創造如同星系般的螺旋動線。

鄭朝方提到，星際系列第三站「土航環線」，為竹北市公所持續為孩子編織浩瀚無垠的太空夢。整體空間不僅挑戰體能，更融入教育性與冒險性，讓「小小太空人」藉由設施的攀爬、滑行等，象徵穿越未知星域，啟發探索精神。