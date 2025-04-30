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竹北蔬果公園變身土航環線星樂園 第3座特色遊戲場啟動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方表示，「土航環線」以土星的意象為設計靈感，沙黃色的主體象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、C型鑽龍與穿越型爬網等設施，創造如同星系般的螺旋動線。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，「土航環線」以土星的意象為設計靈感，沙黃色的主體象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、C型鑽龍與穿越型爬網等設施，創造如同星系般的螺旋動線。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市繼節氣公園「粉紅星河之夢」、新工公園「星際航站樂園」開箱後，星際系列遊戲場再添一站，座落於莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，是一座以「土航環線」為主題的第3座特色共融遊戲場。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市是一座年輕的城市，更是全台生育率最高的縣轄市，打造親子友善城市是他的承諾。「土航環線」總經費約530萬元，專為6至12歲兒童量身打造。以土星的意象為設計靈感，沙黃色的主體象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、C型鑽龍與穿越型爬網等設施，創造如同星系般的螺旋動線。

鄭朝方提到，星際系列第三站「土航環線」，為竹北市公所持續為孩子編織浩瀚無垠的太空夢。整體空間不僅挑戰體能，更融入教育性與冒險性，讓「小小太空人」藉由設施的攀爬、滑行等，象徵穿越未知星域，啟發探索精神。

鄭朝方指出，蔬果公園座落於百貨商圈旁，周邊住宅大樓林立，百業興盛，「土航環線」設施啟用後旋即吸引大量親子前來體驗，已然成為孩子們放學後盡情放電、家長們彼此交流的理想天地，真正實現了社區共享、世代交融的願景。

位於莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，是一座以「土航環線」為主題的第3座特色共融遊戲場。圖／竹北市公所提供
位於莊敬六街、鄰近遠百商圈的蔬果公園內，是一座以「土航環線」為主題的第3座特色共融遊戲場。圖／竹北市公所提供
鄭朝方提到，星際系列第三站「土航環線」，為竹北市公所持續為孩子編織浩瀚無垠的太空夢。整體空間不僅挑戰體能，更融入教育性與冒險性。圖／竹北市公所提供
鄭朝方提到，星際系列第三站「土航環線」，為竹北市公所持續為孩子編織浩瀚無垠的太空夢。整體空間不僅挑戰體能，更融入教育性與冒險性。圖／竹北市公所提供
鄭朝方指出，蔬果公園座落於百貨商圈旁，周邊住宅大樓林立，百業興盛，「土航環線」設施啟用後旋即吸引大量親子前來體驗。圖／竹北市公所提供
鄭朝方指出，蔬果公園座落於百貨商圈旁，周邊住宅大樓林立，百業興盛，「土航環線」設施啟用後旋即吸引大量親子前來體驗。圖／竹北市公所提供

北市 竹北 鄭朝方

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