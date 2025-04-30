名額60人報名14人 苗栗監理站宣導委外道安講習假日班

苗栗地區第一場道路交通安全講習委託民間機構辦理假日班日前登場，可惜報名人數不多，第二場開班於5月24日，苗栗監理站將加強宣導，努力開設更多班次，方便民眾就近參加。

苗栗監理站與頭份市安全駕訓班簽約，4月26日首開一般違規講習班，開設名額60人，14人報名參加，紛紛表示利用假日就近方便，如果是平日，必須特別請假，還要到監理站上課，有二次懲罰的不好感覺。

違規經監理機關通知應參加道安習者，可透過道安講習系統網站平台線上預約，苗栗委外下一次開班於5月24日，地點仍在頭份市安全駕訓班，

苗栗監理站長周景朗指出，道安講習課程是透過實際案例分析及說明，協助學員加強對交通法規的理解及守法觀念，提升道路行車風險辨識能力，促進道路交通安全，道路安全委外講習請民眾多加利用，未來將持續拓展合作的講習機構，以提供更多場次選擇，讓駕駛人能夠更便利地完成講習，達到即時改善駕駛行為、提升用路安全的目標。