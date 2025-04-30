快訊

116學年升大學參採考科 繁星、申請近半科系「不看數學」

華府直擊／川普百日人民怒吼民主黨噤聲 台灣怎應對？

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

名額60人報名14人 苗栗監理站宣導委外道安講習假日班

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗地區第一場道路交通安全講習委託民間機構辦理假日班4月26日登場，名額60人，報名14人。圖／苗栗監理站提供
苗栗地區第一場道路交通安全講習委託民間機構辦理假日班4月26日登場，名額60人，報名14人。圖／苗栗監理站提供

苗栗地區第一場道路交通安全講習委託民間機構辦理假日班日前登場，可惜報名人數不多，第二場開班於5月24日，苗栗監理站將加強宣導，努力開設更多班次，方便民眾就近參加。

苗栗監理站與頭份市安全駕訓班簽約，4月26日首開一般違規講習班，開設名額60人，14人報名參加，紛紛表示利用假日就近方便，如果是平日，必須特別請假，還要到監理站上課，有二次懲罰的不好感覺。

違規經監理機關通知應參加道安習者，可透過道安講習系統網站平台線上預約，苗栗委外下一次開班於5月24日，地點仍在頭份市安全駕訓班，

苗栗監理站長周景朗指出，道安講習課程是透過實際案例分析及說明，協助學員加強對交通法規的理解及守法觀念，提升道路行車風險辨識能力，促進道路交通安全，道路安全委外講習請民眾多加利用，未來將持續拓展合作的講習機構，以提供更多場次選擇，讓駕駛人能夠更便利地完成講習，達到即時改善駕駛行為、提升用路安全的目標。

監理站 頭份 駕訓班

延伸閱讀

汽車考照研增「行穿線前指差確認」民團：應改擺頭確認

瞬間強風肆虐...頭份蟠桃國小校樹受災 鄰近泳館鐵皮屋被掀爛

影／驚人風雨！苗栗頭份上午瞬間強風吹翻大貨車

「看到xx打半圈」他問駕訓班只背口訣會開車？網笑：這技術練到極致

相關新聞

名額60人報名14人 苗栗監理站宣導委外道安講習假日班

苗栗地區第一場道路交通安全講習委託民間機構辦理假日班日前登場，可惜報名人數不多，第二場開班於5月24日，苗栗監理站將加強...

親子車廂成人占用 竹市議員指不合理 台鐵回指定班次才有設

新竹市議員林彥甫夫妻前天帶女兒搭台鐵回新竹，發現親子車廂坐滿沒帶小孩的乘客，詢問列車長，回覆該車次自強號沒有賣親子車廂的...

就怕巨石滾下來 苗栗泰安梅園國小山坡開發 地主加強安全

苗栗縣泰安鄉一名陳姓男子近日為種植農作，正在整理山坡地，但由於開發範圍有無數大小不一石塊，最大直徑接近輪胎，引發山坡下的...

統籌分配稅款短撥 竹縣財政拉警報 桃園台中也被打折

財劃法修正案3月公布實施，新竹縣統籌分配稅款理應獲配253億元，但中央經費未全面到位，加上一般性補助款短撥，財政陷入困境...

白沙屯「粉紅超跑」5/2啟程 台61南下龍港至房裡匝道封閉

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名至昨日截止，總人數高達32萬9118萬人創新高，「粉紅超跑」10天9夜的徒步進香將於5月2日...

2024新竹香山濕地藝術季 獲美國繆思設計銀獎

竹市府今天表示，2024年新竹市香山濕地藝術季以「海放時刻Between the Tides」為題策展，日前獲美國繆思設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。