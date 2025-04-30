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就怕巨石滾下來 苗栗泰安梅園國小山坡開發 地主加強安全

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣梅園國小附近一塊山坡地，疑有不當開發，造成師生恐慌。圖／讀者提供
苗栗縣梅園國小附近一塊山坡地，疑有不當開發，造成師生恐慌。圖／讀者提供

苗栗縣泰安鄉一名陳姓男子近日為種植農作，正在整理山坡地，但由於開發範圍有無數大小不一石塊，最大直徑接近輪胎，引發山坡下的梅園國小師生恐慌，擔心石頭滾落發生意外，也驚動縣府關切，目前地主已加強周邊安全，而縣府原民處也允密切注意後續發展。

外傳開發山坡地的陳男就是泰安鄉長陳吉基，但縣府證實地主另有其人，陳吉基也出面回應全案與他無關，反而是他居中協調地主與學校師生溝通。

陳吉基表示，申請整地的陳姓男子有提出農業經營計畫，但由於整地過程會造成土石滑動，師生擔心石頭滾落破壞校舍，更怕造成人員死傷。他前天專程到學校跟校長、家長會長和老師們說明，已請地主先把較大的石頭移至安全地帶，另挖數條壕溝防止土石滑落，校方得知整件開發案有簡易水土保持工程也安心不少。

苗栗縣原住民族及族群發展處表示，這項申請案位於梅園段946地號，面積約0.5公頃，申請人姓陳，但不是鄉長，相關單位到現場會勘簡易水保工程時，也未見陳吉基到場。申請整地目的是要種植敏豆，有提出農業經營計畫，原民處與農業處分別於今年1、2月核定計畫，後續會在追蹤開發情況。

原住民族 苗栗縣 鄉長

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