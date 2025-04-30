親子車廂成人占用 竹市議員指不合理 台鐵回指定班次才有設

新竹市議員林彥甫夫妻前天帶女兒搭台鐵回新竹，發現親子車廂坐滿沒帶小孩的乘客，詢問列車長，回覆該車次自強號沒有賣親子車廂的票，每個人都可以坐親子車廂，讓他覺得不合理。台鐵則回應，親子車廂只設在指定班次的列車。

林彥甫指出，他與妻子帶著2名女兒北上參加活動，順利搭上掛有親子車廂的112次自強號，很幸運坐到桌子區。路途中，列車長也來提醒非持有親子車廂票證或沒有搭乘資格的人離開。但回程搭乘149次自強號時，雖同樣選擇標有親子車廂的12車廂，卻發現座位多被沒帶小孩的成年人占用，且僅少數人願意讓座。

列車長表示，該車次雖掛有親子車廂標誌，實際上並未販售親子車廂座位，故無強制禮讓義務，最後他與女兒只好站著回程。

林彥甫批評，親子車廂爭議4年前就時有所聞，台鐵卻沒想要改變，例如用燈號顯示該車次是否為親子車廂班次，避免乘客間的誤會。站在親子友善的角度，即使不是親子車廂的車次，桌子區的座位也應規定讓親子優先使用，畢竟小孩站不穩，家長背著、牽著或是坐在嬰兒車上都有危險。

不少家長也有同感，指「搭一般車廂怕小孩吵到別人，有親子車廂又被占位，真的很無奈」、「親子車廂超難買，班次超少」。

台鐵表示，親子座設於指定班次的PP推拉式自強號第12車車廂，以及指定班次的新自強號3000型第7車多功能車廂。旅客若需使用親子車廂，可事先在台鐵官方網站或App確認班次是否販售親子車廂座位。

台鐵表示，已責請設有親子車廂的乘務人員加強播音宣導及巡視，提醒旅客搭乘親子車廂時，須配合攜帶證件正本，如媽媽手冊、可證明孩童年紀等證件供查驗，若旅客違規搭乘且不聽勸離，將要求重新補票並加收50%票價。