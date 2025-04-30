統籌分配稅款短撥 竹縣財政拉警報 桃園台中也被打折

財劃法修正案3月公布實施，新竹縣統籌分配稅款理應獲配253億元，但中央經費未全面到位，加上一般性補助款短撥，財政陷入困境，縣長楊文科昨稱「事態嚴重」，要求局處緊急控管經費，暫緩非必要支出，呼籲中央正視問題，盡快撥款。

桃園市的統籌分配稅款2月也打85折，29.8億元實撥25.33億元，3月29.8億元實撥21.15億元，更將近7折，控管財政相關官員憂「這樣下去還得了」。

台中市財政局表示，今年度中央普通統籌分配稅款2、3月遞延撥付16.4億元；補助款部分，原訂5到12月一般性補助款共37.3億元，中央以總預算遭統刪、還在研議救濟方式為由，改為4.9億元，差額32.4億元改列未分配數，目前尚無法確定能否順利撥付與撥付期程。

新竹縣財政處長彭惠珠表示，財劃法修正後，竹縣統籌分配稅款理應從68億元增加到253億元，但目前不僅增加的稅款未到位，原本該有的經費也受影響，今年2、3月僅撥付7、8成，4月更降到5成5，若未來8個月都只有5成，預計短少27.79億元。另外，行政院也凍結計畫型補助款50%，一般性補助款減額，預估全年有107.47億元財政缺口。財政處4月啟動銀行借貸，目前僅剩23.95億元借款額度。

「這不是單一縣市的困境，盼中央支持地方！」楊文科呼籲中央盡快解決預算爭議，並要求各局處把錢用在刀口上，但弱勢族群及托育補助等民生必須全額保障。