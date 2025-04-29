台15線北上蘆竹路段5/1起交管 施作排水工程
公路局北區養護工程分局中壢工務段指出，5月1日至5月26日將在台15線北上蘆竹路段進行排水工程，施工期間將針對施工路段進行交通管制，提醒用路人配合。
中壢工務段下午發布新聞稿表示，公路局北區養護工程分局中壢工務段將於5月1日至5月26日期間辦理台15線北上蘆竹地磅站的排水工程作業，屆時將以挖土機進行施工。
施工期間，中壢工務段指出，將針對施工路段進行交通管制，將封閉台15線蘆竹路段23.1公里至22.65公里北上外側車道、22.7公里至22.4公里北上內側車道，請用路人行經相關路段遵循標誌指示減速慢行並依交通維持人員引導通行，以維護行車安全。
中壢工務段表示，相關道路行車資訊可收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾也可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢最新路況。
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