白沙屯「粉紅超跑」5/2啟程 台61南下龍港至房裡匝道封閉

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名至昨日截止，總人數高達32萬9118萬人創新高，「粉紅超跑」10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨正式啟程，因媽祖行進路線不定，龐大進香團及車隊對沿途交通將是一大考驗。

交通部今年除了要求台鐵加掛車廂及加開列次外，也首次祭出高鐵及公路局配合疏運；平面道路的交管，除了轄區竹南、通霄警方規畫彈性分區交管外，因今年「粉紅超跑」去程時間緊迫，預估將沿西濱一路南下，公路局苗栗工務段今天也公告龍港至房裡各路段匝道封閉管制措施，請「香燈腳」配合，以維護活動安全與交通順暢。

苗栗工務段指出，為避免「粉紅超跑」屆時突轉往西濱快速公路，5月1日22點至5月2日8點，將封閉台61南下龍港至房裡各路段匝道 (105k~130k)，屆時請用路人車改行駛台6及台1替代道路，以確保所有活動人員及用路人車之安全。

苗縣警局交通隊則表示，由於本次參與人(車)潮眾多，交通管制將以拱天宮為中心向外輻射，主要聯絡道路台1線將於5月1日上午8點起實施分階段管制，台1線白沙屯至新埔路段全線封閉。

建議5月1日至2日行經苗栗海線地區的用路人，改行駛國1、國3，以避開台1及台61的管制及進香人車潮。