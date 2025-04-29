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桃園觀夕陽景點再＋1 斥資近2000萬改善惡臭埤塘

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。內定里長劉家順表示，里上共7處埤塘目前剩5處未完成美化工程，希望盡速施作。

桃園大圳3-3號池，位於桃園市中壢區內定里，總面積約5.2公頃，水域面積約4.7公頃，公園綠地面積約0.47公頃。過去僅作為供灌埤塘及魚介使用，並未設置景觀性設施，也曾經被規畫要設置太陽能綠電，不過地方抗議才作罷。

桃園市長張善政今前往啟用視察表示，工程經費約1990萬元，包括市府工務局補助代辦經費、環保局內定里垃圾焚化廠回饋金及經發局長生海湖電廠回饋金等。經整治已無臭味，並維護生態讓候鳥能棲息，若民眾在黃昏或是傍晚的時候來邊走路散步，景觀非常漂亮，也鼓勵民眾多多利用新埤塘公園。

劉家順說，內定里共有7處埤塘，目前已有2處完成整治，先前3-3埤塘養魚容易出現惡臭，現在美化完工，居民不必再受惡臭之苦，盼市府盡速完成其他5處。

中壢區公所表示，整治工程不僅規畫候鳥低擾動自然棲息區，也利用原有魚介設施加工成生態浮島與候鳥樁，作為候鳥覓食落腳及棲息處。同時，也在邊坡處以植生包堆疊改善既有裸露面，成為邊坡擋土設施，更種植各類四季灌木，豐富景觀性。全區更搭配使用景觀高燈及矮燈，並安裝定時器及迴路控制，實現節能及降低對周邊住戶及生態影響。

桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區3-3埤塘為農田水利署所有，過去租用給民眾養魚，不過常常飄惡臭，市府斥資1990萬元整治水域面積約4.7公頃埤塘，並設置簡易體健設施，今完工啟用。記者翁唯真／攝影

中壢 環保局

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