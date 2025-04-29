桃園宇內溪戲水禁區五一上路 擅闖烤肉最高罰百萬

時節即將進入夏季，戲水活動漸興。桃園市小烏來風景特定區的「宇內溪溫泉戲水區」26日近日開放民眾嘗鮮，預計6月1日配合夏季水域開放營運，但上游流域因水深暗流多，今公告五月一日起禁止進入，擅闖最高罰10萬元，汙染水域更會面臨百萬罰款。

小烏來風景特定區的宇內溪戲水區是許多民眾夏天戲水首選，但戲水區以外流域未經整治，多處潛藏暗流危機，前年7月有3名國中生在戲水區上游流域溺斃，去年9月也有新北大學生命喪於此，雖然岸邊有警告標誌，許多人仍仗著自己會游泳嬉戲，導致意外不斷。

桃園市政府為防憾事重演，擬定禁令，辦法去年底預告，考量當地原住民生活習性與文化調整後，辦法５月1日上路。