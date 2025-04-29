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桃園宇內溪戲水禁區五一上路 擅闖烤肉最高罰百萬
時節即將進入夏季，戲水活動漸興。桃園市小烏來風景特定區的「宇內溪溫泉戲水區」26日近日開放民眾嘗鮮，預計6月1日配合夏季水域開放營運，但上游流域因水深暗流多，今公告五月一日起禁止進入，擅闖最高罰10萬元，汙染水域更會面臨百萬罰款。
小烏來風景特定區的宇內溪戲水區是許多民眾夏天戲水首選，但戲水區以外流域未經整治，多處潛藏暗流危機，前年7月有3名國中生在戲水區上游流域溺斃，去年9月也有新北大學生命喪於此，雖然岸邊有警告標誌，許多人仍仗著自己會游泳嬉戲，導致意外不斷。
桃園市政府為防憾事重演，擬定禁令，辦法去年底預告，考量當地原住民生活習性與文化調整後，辦法５月1日上路。
桃園市政府指出，禁止區域依據發展觀光條例訂定，西起宇內橋、東至小烏來風景特定區邊界，除了治理野溪、為促進觀光舉辦活動和原住民傳統狩獵可申請進入，其他擅闖行為將依條例罰款5000元到10萬元不等金額。若有點火、燃燒任何物品、妨礙衛生整潔或汙染水域，罰金最高達100萬元。
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