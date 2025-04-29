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財劃法獲配財源未到位 中央補助短撥 竹縣財政告急

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣長楊文科呼籲中央，重視財劃法修正案後所造成的問題，盡速解決預算爭議。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科呼籲中央，重視財劃法修正案後所造成的問題，盡速解決預算爭議。記者郭政芬／攝影

財劃法修正案於3月公布實施，然因增獲配財源均未到位，且原編列的補助款凍結，導致新竹縣財政面臨嚴峻挑戰。縣長楊文科今日於縣務會報中直言「事態嚴重」，要求各局處緊急控管經費，暫緩非必要支出，並呼籲中央正視地方困境，盡速撥付應給經費，確保服務不中斷。

財政處長彭惠珠表示，財劃法修正案自3月24日生效，竹縣理應獲配253億元，較原先68億元大幅增加185億元，然而地方政府的增獲配財源均未到位，同時中央因財劃法修正，可能影響中央施政財源、所得稅及營業稅短徵等因素，各縣市獲配的統籌分配稅款及中央補助款撥入時程均不如預期。

根據統計，2、3月普通統籌分配稅款僅撥付平均數的7至8成，4月更僅撥付55.64%。縣府預估，若未來8個月僅撥付50%，114年將短撥27.79億元。同時，行政院凍結計畫型補助款50%，竹縣預估將減少59億元收入。另一般性補助款也因中央來函減額，將短撥約20.68億元，合計全年短缺高達107.47億元。

補助款短撥直接影響新竹縣基礎建設，主計處分析對縣府歲入影響將達3成，且與民眾權益攸關，包含基礎公共建設、民眾交通安全、長照服務、營養午餐、法定社會福利及農民福祉支出、弱勢族群照顧、警消人員超勤及薪資支出等，也影響縣府日常政務支出。

對此，財政處4月已啟動向銀行借款，114年編列長期債務舉借預算數為84.95億元，目前長期債務實際舉借61億元，僅剩23.95億元的舉借空間。彭惠珠強調，4至5月有牌照稅、房屋稅收合計21.8億元，若7月中央仍未有具體調整措施，財政壓力日益加劇。

楊文科今裁示各局處落實撙節措施，將錢用在刀口上，但弱勢族群、基礎建設及托育補助等民生需求必須「全額保障」，他呼籲中央，重視財劃法修正案後所造成的問題，盡速解決預算爭議，他指出：「這不是新竹縣單一縣市的困境，希望中央支持地方，讓服務不中斷。」

縣長楊文科今聆聽財主單位及各局處報告後，他立刻裁示各局處配合財主單位各項撙節措施，強調將錢都用在刀口上。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科今聆聽財主單位及各局處報告後，他立刻裁示各局處配合財主單位各項撙節措施，強調將錢都用在刀口上。記者郭政芬／攝影

新竹 補助款 財劃法

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