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府會之爭預算尚未解凍 苑裡泳池今年暑假恐難正常營運

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所爭取鎮立游泳池今年暑期開放，盼訴諸民意向鎮代會施壓，今天晚間將召開說明會，向鎮民說明目前遭遇的難題及解套方案。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所爭取鎮立游泳池今年暑期開放，盼訴諸民意向鎮代會施壓，今天晚間將召開說明會，向鎮民說明目前遭遇的難題及解套方案。圖／苑裡鎮公所提供

府會之爭！營運、水電總預算遭凍結，苗栗縣苑裡鎮公所爭取鎮立游泳池今年暑期開放，盼訴諸民意向鎮代會施壓，今天晚間將召開說明會，向鎮民說明目前遭遇的難題及解套方案；公所表示，已有泳池今夏無法開放的最壞打算，若鎮代會拒不解凍預算，也只能表達尊重。

為了讓苑裡鎮立游泳池提供更安全、更舒適的使用環境，苑裡鎮公所日前爭取體育署補助，獲核定1千100萬元補助投入整體修繕計畫，公所正委託設計中，修繕工程預計今年9月動工。

但因泳池營運及水電費預算卡關，至今尚未解凍，今年暑期 7、8 月能否正常開放營運，仍是未知數，引發鎮民關注。

苑裡鎮代會今起定期會正式開議，上午表定施政報告議程，由各課室工作報告。針對鎮立游泳池營運費及水電費總預算在去年底遭凍結一事，主席洪晃琦指出，當時審查總預算時，因泳池附近居民陳情，質疑泳池漏水導致民宅地下室積水，但公所遲未能提出具體修繕計畫，因此鎮代決議凍結泳池今年度的營運費及水電費，合計80萬元預算。

他強調，過半數鎮代們是希望透過凍結預算，能迫使公所盡快修繕，但至今仍無下文，有鎮民誤解是鎮代會擋預算，深感遺憾。

公所表示，泳池暑期使用率高，目前已緊急編列7萬元做簡易修繕，不過泳池是委外經營，僅剩2個月的作業時間，修繕及招標所需日程都相當緊迫，且暑期是否能正常營運的前提，是預算要能解凍。

鎮長劉育育透過臉書表示，公所正爭取鎮代會解凍游泳營運預算，能夠在今年 7、8 月正常開放使用，讓孩子不錯過每年學習游泳的黃金時間，在炎炎夏日有安全的環境戲水。

有鎮民則表達「開放游泳池就是避免暑假孩童跑到海邊、溪邊等沒有救生員的危險環境，發生了不必要的悲劇，如凍結這個經費導致游泳池無法運行，個人是覺得蠻可惜的。」

水電 游泳池 總預算

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