捷運桃園長庚線啟動！桃市府16公里全線踏勘 路線曝光

桃園市積極推動捷運桃園長庚線，近日再傳新進展，桃園市捷運工程局今規劃踏勘路線，全程共16公里，起點為台鐵桃園站，終點為A7體育大學站，踏勘路線自文化二路、忠義路等路段，以明年完成可行性研究報告送中央審議為目標。

桃園市捷運工程局今規劃踏勘路線，由局長劉慶豐親自率隊，邀集都市發展局、交通局、水務局及桃園大眾捷運股份有限公司等跨局處團隊，集結近60位專業人員展開全線踏勘，全程共16公里，上午自機場捷運A7體育大學站開始，沿文化二路、忠義路、長壽路、三民路及萬壽路，一路徒步踏勘至台鐵桃園站，路線橫跨桃園、龜山與林口等地區，涵蓋體育大學、長庚生活圈、華亞科技園區等。

捷工局指出，捷運桃園長庚線除了進一步強化桃園第二階段路網與串聯雙北捷運的重點路線，更能提升大眾交通運輸的便利性，以2026年完成可行性研究報告送中央審議為目標；市府相關單位已針對沿線場站、公有土地及未來整合開發效益進行盤點與交換意見，後續路線完成初步規劃後，將適時辦理地方說明會。

捷工局局長劉慶豐指出，建設桃園長庚線可降低區域間的交通壅塞衝擊，並提供桃園至長庚就醫及通勤者的需求；桃園長庚線為桃園第二階段路網優先推動路線之一，未來也將與現有捷運機場線、棕線及規劃中的捷運青線等重要路線交會，初步規劃採輕軌系統建置，完成後可有效紓解桃園市都會核心與龜山、新北林口地區交通流量，解決地區性交通問題。