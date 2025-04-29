桃園百萬屁砲車噪音惹民怨 市府24小時內追查到案裁罰

桃園市八德區社群粉專日前反映1輛白色轎車常在介壽路發出噪音呼嘯，民眾紛紛留言噪音車嚴重影響生活，特別是深夜不堪其擾。環保局接獲陳情，並依據粉專資料與警方協助迅速揪出「屁砲」車，告發罰款3600元，車輛因涉改裝，還要到監理站辦理變更審查。

環保局表示，靜桃專案小組22日接到反映後，隨即在介壽路相關點位布設AI聲音照相設備，依據民眾陳情與噪音數據分析，掌握該車出沒地段與時間，23日與環警在八德區大興路附近查獲該車，當場開單告發，並限車主一周內必須要到指定的車輛噪音檢測站測排氣管音量，期限內也要到監理站，審查車體有無變更。

環保局說明，依噪音管制法裁罰，最高可處3600元罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善者將按次處罰，直到車輛符合機動車輛噪音管制標準。另外這些車輛都會列入管制名單，車主不要抱存僥倖心理，以為車輛檢驗前把車子恢復原狀，過關以後再改裝就沒事，環保局已經針對這種情形計畫採取進一步的管制措施。

環保局長顏己喨指出，八德這件噪音案在接獲陳情後24小時內即查到違規的車輛和車主，展現市府跨局處取締噪音車絕不寬貸的執法決心。市府近日不斷精進技術執法層面來提升查緝效率，並針對夜間加強熱門路段的噪音防制，嚴格執行取締查緝違規案件，以維護民眾安寧。此次能在短時間透過跨機關合作，揪出噪音公敵並遏止違規行為，不僅維護環境安寧，更希望能對年輕族群產生警惕效果，減少違規改裝的歪風，也呼籲駕駛人勿任意改裝車輛或拆裝消音器，以免觸法受罰。

環保局提醒，車主任意改裝車輛或高速行駛製造噪音擾寧，除了違反噪音管制法，道路交通管理處罰條例也有明訂罰則，拆除消音器或以其他方式造成噪音情形者，最高可處2萬4000元罰鍰，情節重大者將被吊銷駕照，籲請民眾切勿以身試法。