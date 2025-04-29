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現金被騙房被抵押 竹市推地籍異動即時通申辦數飆6倍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
警政署自2024年9月起設立「打詐儀表板」，每月公布詐騙案件和財損，新竹市平均每10萬人就有70.39件詐騙案，全國居冠。圖／報系資料照片
警政署自2024年9月起設立「打詐儀表板」，每月公布詐騙案件和財損，新竹市平均每10萬人就有70.39件詐騙案，全國居冠。圖／報系資料照片

詐騙猖獗，有民眾被騙光現金後，連房子都被騙去抵押貸款，再剝一層皮。新竹市地政處今年起針對獨自辦理高額抵押權設定等高風險案件，受理後主動與警政單位聯繫。同時地籍異動即時通申辦件數，已攀升至3485件，較2023年成長超過6倍。

據警政署打詐儀表板公布，新竹市平均每10萬人就有70.39件詐騙案，全國居冠。新竹市議員張祖琰指出，去年收到多起假投資詐騙案陳情，金額都高達1、2千萬元，有被害人手邊現金全沒了，又被誘騙向對方介紹號稱理財顧問公司的民間貸款公司，借高利貸繼續投資，甚至連房子都被騙去抵押貸款，還收高額服務費。

為防範不動產詐騙案件、強化市民財產安全，新竹市政府配合內政部推動「地籍異動即時通」服務，協助不動產所有權人即時掌握名下土地或建物的登記異動情形，2024年申辦件數已攀升至3485件，較2023年成長超過6倍。

新竹市地政處表示，今年1月起，地政事務所針對申辦人獨自辦理高額抵押權設定，或行為舉止異常等類型的高風險案件，受理後即主動與警政單位橫向聯繫，並指派專人對當事人進行關懷提問，詢問其對申辦內容的了解情形、是否有親友陪同等。透過詢問與關懷，協助民眾辨識詐騙，為市民財產安全增添一道防護網，服務自啟動以來，已主動關懷39位民眾。

地政處指出，從全國各地政機關通報的不動產詐騙案件分析發現，多數受害者在家人不知情下申辦買賣或抵押權設定，等到察覺受騙時，往往已完成過戶或設定程序，難以撤銷案件。

市府呼籲「只要多一層提醒，就可能少一次遺憾。」民眾在面對財產異動時，務必保持警覺，與家人充分溝通，並善用「地籍異動即時通」服務，主動填寫第二組手機號碼與電子郵件，留設家人聯絡資訊，讓警覺與關懷成為防詐的第一道防線。

為防範不動產詐騙案件、強化市民財產安全，新竹市政府配合內政部推動「地籍異動即時通」服務，2024年申辦件數已攀升至3485件，較2023年成長超過6倍。圖／新竹市政府提供
為防範不動產詐騙案件、強化市民財產安全，新竹市政府配合內政部推動「地籍異動即時通」服務，2024年申辦件數已攀升至3485件，較2023年成長超過6倍。圖／新竹市政府提供

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