桃園地下道淹大水為何沒警示？工務局給答案了

桃園近日豪雨造成平鎮區環南路地下道淹水嚴重，路過的白色轎車因警示設備未發功效，車身一半泡在水中，險些滅頂，民代痛批「裝心酸的」；桃園市工務局今說明，豪雨當周因鐵道施工、機電設備遷移所以未正常運作，已請廠商排除問題。

桃園4月10日上次下起豪雨，中壢、平鎮多處淹水嚴重，環南路地下道水深及腰，一輛白色轎車不知情經過，結果泡在水中，所幸人無大礙。

議員謝美英表示，豪大雨當天中壢淹水嚴重，延平路、環北路、中正路二段、永福路以及中新地下道等地淹水，為何看不見改善效果；議員黃敬平提到，設在地下道前的LED看板未發揮警示功能，多年顯示「測試中」字樣，「既然沒有作用就拆掉吧！不然是裝辛酸的嗎？」

工務局今天表示，環南地下道因鐵路地下化工程需求，暫由鐵道局代管，現場雖有警示牌，但豪雨當周因鐵道施工，原有機電設備配合遷移，造成警示牌字幕機無法正常運作，養工處已請重新佈線排除障礙，相關查線作業及更換設備預計5月5日前完成。