市集推薦停車場 新竹晶品城封閉樓梯通道民眾受困

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運，卻有不少民眾反映，晶品城因改裝，將整個停車場由十二樓自一樓的樓梯防火安全門內外鎖死，僅留兩台電梯給民眾使用，乘載量卻無法因應假日人潮，導致許多人將車停好後卻搭不到電梯，也無法走樓梯離開，受困在停車場，只能繳費開車離場。

新竹市消防局指出，經查，晶品城大樓為地下4層地上13層建築物，目前地下1至2層及地上1至3層因為進行施工，這些樓層安全梯的防火門都上鎖，雙向都無法開啟（從樓層進入樓安全梯，或從安全梯進入樓層都無法開啟），防火門關閉影響民眾避難逃生，已違反「建築技術規則設計施工篇」第76條規定，主管機關為市政府都市發展處，目前已連繫管理權人改善並會將晶品城大樓違規情形查報都發處進行處置。

新竹市政府都發處表示，市府後續將辦理現場稽查以確認改善情形，如未改善將按建築法第77條第1項規定，請建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，並函文限期辦理。

反映民眾指出，上周六市府舉辦椪柑市集，活動期間周邊路段將實施交通管制措施，其中，晶品城是市府建議的停車地點之一，許多人將車開進停車場，停好車才發現因內部改裝，整個停車場樓梯防火安全門都內外鎖死，只有火警時才開啟，導致民眾只能搭兩台電梯離開晶品城大樓，但因為電梯空間不大，人潮又多，排隊等了20分鐘根本搭不到電梯，走樓梯出口又不通，十分不便。

民眾說，既然晶品城停車場要營業，就要做好配套措施，消防通道出入口應常保開啟，萬一有民眾在停車場身體不適急需離場，卻搭不到電梯，也無法走樓梯，車道又有車流堵塞，恐延誤就醫時間。