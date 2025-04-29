快訊

國民法官審剴剴案 法醫作證：兒童身上瘀傷像被球棒打的一樣

公幼海嘯／招生開跑遇多重夾殺 有公幼整班找不到學生

NBA／關門戰痛宰熱火55分！騎士秋風掃落葉強勢挺進第二輪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／銅鑼101歲人瑞顧雜貨店譜傳奇 老客人：她腦筋好…

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉中平村101歲人瑞謝何玉蘭至今仍在顧雜貨店，一些老客人誇她心算很好，也是鄉下傳奇。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉中平村101歲人瑞謝何玉蘭至今仍在顧雜貨店，一些老客人誇她心算很好，也是鄉下傳奇。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉中平村101歲人瑞謝何玉蘭至今仍在顧雜貨店，她有事情做，與人人互動，腦筋不會生鏽，一些老客人上門，不僅方便、也是感情，誇她心算很好，也是鄉下傳奇。

傳統雜貨店式微，銅鑼鄉添勝商店在中平村的鄉間，店主謝何玉蘭經營40多年，她顧店還會到附近田間種菜，銅鑼鄉民代徐裕逢嘖嘖稱奇，他說，阿婆雖然重聽，但找零錢依舊頭腦清楚，只是有些眼花容易將1塊錢台幣當作5塊錢。

謝何玉蘭不識字，雜貨店商品必須標籤價格，她說，「我都在心裡算錢」，不會出差錯，也曾一度學用計算機，但減法還不是很會時，就因眼力問題，看不清楚數字鍵而放棄。

她的家人表示，雖然雜貨店生意已大不如前，但讓阿婆保持常與人互動可以訓練阿婆的腦袋，才不會生鏽退化，添勝商店的客人，絕大多數都是附近居民，除了方便外，也是一份感情，都說她心算很好，近年來她年紀比較大，也是自己就按照標價付錢，算是另類誠實商店。

謝何玉蘭做生意，強調誠信、不欠人，她分享早年還沒有開雜貨店，有一次因趕公車，匆忙到一家雜貨店，買了10元的洗衣粉，結果忘了付錢，回家發現口袋100元原封不動，第二天一早就趕去付錢。

此外，她37歲就守寡，撫養5名小孩，謝何玉蘭印象深刻，她挑擔賺錢，木炭、竹筍等什麼東西都挑，但小孩開學註冊時，還是必須向親友借錢，不過，借的錢一定都會還清，也是她的堅持。

人瑞 小孩 零錢

延伸閱讀

赤燭《九日》前傳漫畫「李耳傳」公開！傳奇方士與截國君主的恩怨情仇

NBA／綠衫軍重要替補戰力 普里查德奪年度第六人並肩傳奇

摩洛哥傳奇Bacha Coffee插旗巴黎！ 打造精品咖啡新地標

網球／手握體育傳奇獎 納達爾自爆：完全不想念網球

相關新聞

影／銅鑼101歲人瑞顧雜貨店譜傳奇 老客人：她腦筋好…

苗栗縣銅鑼鄉中平村101歲人瑞謝何玉蘭至今仍在顧雜貨店，她有事情做，與人人互動，腦筋不會生鏽，一些老客人上門，不僅方便、...

竹縣5月起擴大口服輪狀疫苗補助 一般家庭適用最高2千

為增加保護力，新竹縣政府宣布，自5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助2...

拱天宮放頭旗了 2025白沙屯媽進香揭開序幕

2025白沙屯媽進香期程揭開序幕！昨（28日）深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，宣告要犒兵賞將了，依習俗進香團成員將...

苗縣「便民快e通」 40項服務

苗栗縣政府與數位發展部合作，打造「便民快e通」線上申辦平台昨上架，首波整合敬老愛心卡、長照服務、身障者專用停車位識別證等...

桃園地下道淹水 LED警示失靈挨批

桃園市近月因暴雨淹水不斷，多名民代昨在水務局赴議會工作報告時質疑，不僅前瞻經費治水效果差，連地下道設置預警淹水的LED看...

中壢2活動中心廠商落跑變廢墟 追加1500萬拚6月重開工

桃園市中壢區龍岡、舊明2處市民活動中心增建工程，2年前風光動工，未料承包廠商半途落跑，工程解約延宕至今，市議員謝美英批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。