影／銅鑼101歲人瑞顧雜貨店譜傳奇 老客人：她腦筋好…

苗栗縣銅鑼鄉中平村101歲人瑞謝何玉蘭至今仍在顧雜貨店，她有事情做，與人人互動，腦筋不會生鏽，一些老客人上門，不僅方便、也是感情，誇她心算很好，也是鄉下傳奇。

傳統雜貨店式微，銅鑼鄉添勝商店在中平村的鄉間，店主謝何玉蘭經營40多年，她顧店還會到附近田間種菜，銅鑼鄉民代徐裕逢嘖嘖稱奇，他說，阿婆雖然重聽，但找零錢依舊頭腦清楚，只是有些眼花容易將1塊錢台幣當作5塊錢。

謝何玉蘭不識字，雜貨店商品必須標籤價格，她說，「我都在心裡算錢」，不會出差錯，也曾一度學用計算機，但減法還不是很會時，就因眼力問題，看不清楚數字鍵而放棄。

她的家人表示，雖然雜貨店生意已大不如前，但讓阿婆保持常與人互動可以訓練阿婆的腦袋，才不會生鏽退化，添勝商店的客人，絕大多數都是附近居民，除了方便外，也是一份感情，都說她心算很好，近年來她年紀比較大，也是自己就按照標價付錢，算是另類誠實商店。

謝何玉蘭做生意，強調誠信、不欠人，她分享早年還沒有開雜貨店，有一次因趕公車，匆忙到一家雜貨店，買了10元的洗衣粉，結果忘了付錢，回家發現口袋100元原封不動，第二天一早就趕去付錢。

此外，她37歲就守寡，撫養5名小孩，謝何玉蘭印象深刻，她挑擔賺錢，木炭、竹筍等什麼東西都挑，但小孩開學註冊時，還是必須向親友借錢，不過，借的錢一定都會還清，也是她的堅持。