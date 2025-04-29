竹縣5月起擴大口服輪狀疫苗補助 一般家庭適用最高2千
為增加保護力，新竹縣政府宣布，自5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助2000元，預估今年將有1500名嬰兒受惠。同時，縣府自去年以來針對低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗2劑型的服務，仍將持續全額補助。
竹縣府衛生局表示，輪狀病毒感染是幼童腸胃炎常見的致病原之一，若不慎感染可能引起腹瀉、嘔吐、發燒，造成醫療負擔和家庭照顧的壓力。鑑於接種疫苗是預防輪狀病毒最有效益的方法，而口服輪狀病毒疫苗目前還列在自費項目，縣府從去年開始針對縣內低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗。
新竹縣府今年5月1日起擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象，8個月內新生兒出生登記至申請期間均設籍新竹縣，且父或母任一方設籍新竹縣1年以上，就可持兒童健康手冊前往縣轄公費疫苗認定合約醫療院所，由專業醫師評估身體狀況後施打口服輪狀疫苗。
衛生局指出，目前口服輪狀病毒疫苗分為2劑、3劑兩種，前者每劑約2500到3000元，後者每劑約1600到2000元不等，家長可持合約醫療院所開立的收據正本申請補助，每名嬰兒最多補助2000元。縣內低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，則將持續全額補助，提供免費口服輪狀病毒疫苗。
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