拱天宮放頭旗了 2025白沙屯媽進香揭開序幕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，依習俗進香團成員將從今天開始連三天吃早齋或如素，並連三天帶著供品及進香旗到拱天宮犒軍。圖／駱調彬提供
昨深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，依習俗進香團成員將從今天開始連三天吃早齋或如素，並連三天帶著供品及進香旗到拱天宮犒軍。圖／駱調彬提供

2025白沙屯媽進香期程揭開序幕！昨（28日）深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，宣告要犒兵賞將了，依習俗進香團成員將從今天開始連三天吃早齋或如素，下午2點起連三天辦理犒軍，網友也紛紛在拱天宮官網留言，彼此加油「好友們準備好了嗎！」還呼口號「進喔！ 進喔！ 進喔！」

根據白沙屯媽祖婆網站研究，放頭旗儀式要在進香前三天舉行，拱天宮主委與值年爐主執旗向媽祖行禮祭拜後，將頭旗從神房內請出，固定於廟前龍柱上，為拱天宮召告四方，這也宣告白沙屯媽祖年度進香已拉開序幕。

白沙屯網路電視台長駱調彬說，頭旗象徵指揮進香團及無形的兵馬，具有除煞、開路的性質，執旗者均為男性，兵器配置方天畫戟，強調其陽剛性質。在白沙屯媽祖進香的傳統中，徒步進香中執旗者必須秉持「只前進不後退」的原則，強調勇往直前與其神聖性，因此進香沿途也常能聽到眾口吶喊「進喔！ 進喔！ 進喔！」，為神轎前行助威。

另外，依習俗放頭旗日應將去年收起的進香旗取出，到拱天宮參拜過爐，意謂開旗過爐。開旗後的進香旗已經具備靈力，代表已向媽祖領有兵將，護衛香丁腳平安，所以應該「犒軍」三天。

信眾犒軍可於每天傍晚挑著豐盛的飯菜，並帶著進香旗到拱天宮向頭旗祭拜，飯菜也應放置在廟外，供駐紮在廟外庄內的軍馬享用。

拱天宮人員也強調，路程較遠的香丁腳可在自家廳堂參拜，朝向白沙屯拱天宮方向呼請白沙屯媽祖的兵將領受供養，祈求進香一路平安順遂，然後按例吃三天早齋，直到媽祖回宮遊庄遶境後，應再進行犒軍答謝隨行兵將，年度進香才算功德圓滿。

昨深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，正式宣告要犒兵賞將了，也為2025白沙屯媽進香期程揭開序幕。圖／駱調彬提供
昨深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，正式宣告要犒兵賞將了，也為2025白沙屯媽進香期程揭開序幕。圖／駱調彬提供

拱天宮 白沙屯媽祖 進香

延伸閱讀

「粉紅超跑」2日凌晨起駕 32.9萬香燈腳報名創新高

雲林縣府和朝天宮首推限定版北港進香旗 上縣府官網就有中獎機會

「粉紅超跑」白沙屯媽祖5月2日凌晨出發！ 1日上午8點起彈性交管

白沙屯媽祖將南下進香非固定路線 台中清水警全程彈性交管

相關新聞

中壢2活動中心廠商落跑變廢墟 追加1500萬拚6月重開工

桃園市中壢區龍岡、舊明2處市民活動中心增建工程，2年前風光動工，未料承包廠商半途落跑，工程解約延宕至今，市議員謝美英批評...

大雨淹水…LED警示牌卻還在測試 桃議員批：裝心酸的？

桃園市近月因暴雨淹水不斷，多位民代質疑不僅前瞻經費治水效果差，市府在地下道設置預警淹水的LED看板卻長期顯示「系統測試中...

拱天宮放頭旗了 2025白沙屯媽進香揭開序幕

2025白沙屯媽進香期程揭開序幕！昨（28日）深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，宣告要犒兵賞將了，依習俗進香團成員將...

「粉紅超跑」2日凌晨起駕 32.9萬香燈腳報名創新高

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名至今天傍晚截止，總人數破32萬人創新高，「粉紅超跑」10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨啟程...

寶寶急報到！孕婦突破水又陣痛 桃消救護車內成功接生

桃園市龜山區今上午約8點有民眾報案，一名孕婦有破水且有規律陣痛的情形，龜山消防分隊接獲急產接生案件，到達現場時，孕婦位於...

參與神戶觀光推廣會 苗栗布局日本市場展現觀光魅力

日本為台灣國際觀光主要客源國之一，為聯合行銷中台灣觀光魅力，由台中聯合彰化、南投、苗栗觀光單位及所轄業者共同抵日本神戶、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。