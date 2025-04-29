拱天宮放頭旗了 2025白沙屯媽進香揭開序幕

2025白沙屯媽進香期程揭開序幕！昨（28日）深夜11點開始，拱天宮進行放頭旗儀式，宣告要犒兵賞將了，依習俗進香團成員將從今天開始連三天吃早齋或如素，下午2點起連三天辦理犒軍，網友也紛紛在拱天宮官網留言，彼此加油「好友們準備好了嗎！」還呼口號「進喔！ 進喔！ 進喔！」

根據白沙屯媽祖婆網站研究，放頭旗儀式要在進香前三天舉行，拱天宮主委與值年爐主執旗向媽祖行禮祭拜後，將頭旗從神房內請出，固定於廟前龍柱上，為拱天宮召告四方，這也宣告白沙屯媽祖年度進香已拉開序幕。

白沙屯網路電視台長駱調彬說，頭旗象徵指揮進香團及無形的兵馬，具有除煞、開路的性質，執旗者均為男性，兵器配置方天畫戟，強調其陽剛性質。在白沙屯媽祖進香的傳統中，徒步進香中執旗者必須秉持「只前進不後退」的原則，強調勇往直前與其神聖性，因此進香沿途也常能聽到眾口吶喊「進喔！ 進喔！ 進喔！」，為神轎前行助威。

另外，依習俗放頭旗日應將去年收起的進香旗取出，到拱天宮參拜過爐，意謂開旗過爐。開旗後的進香旗已經具備靈力，代表已向媽祖領有兵將，護衛香丁腳平安，所以應該「犒軍」三天。

信眾犒軍可於每天傍晚挑著豐盛的飯菜，並帶著進香旗到拱天宮向頭旗祭拜，飯菜也應放置在廟外，供駐紮在廟外庄內的軍馬享用。