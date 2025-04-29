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桃園地下道淹水 LED警示失靈挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園日前一場暴雨導致平鎮區環南路地下道淹水、車輛拋錨。記者翁唯真／翻攝
桃園日前一場暴雨導致平鎮區環南路地下道淹水、車輛拋錨。記者翁唯真／翻攝

桃園市近月因暴雨淹水不斷，多名民代昨在水務局赴議會工作報告時質疑，不僅前瞻經費治水效果差，連地下道設置預警淹水的LED看板也長期顯示「系統測試中」，形同虛設。水務局回應，已在汛期前完成疏濬，LED看板正由養工處盤點，確保功能正常。

桃園市3、4月間遭遇多波強降雨襲擊，多處道路積淹水，尤其中壢多處重要道路都受災，市議員謝美英說，包括民族路六段、延平路、環北路、中正路二段、中北路二段及中新地下道等處都淹水，這些路段幾乎逢雨必淹，市府爭取中央前瞻經費治水多年，為何看不見效果？要求加強改善。

議員黃敬平也提到，4月的瞬間強降雨造成多處地下道淹水，車輛冒險涉水拋錨，但設在橋梁和地下道前方的LED看板未能示警，開酸市府「既然沒有作用就拆掉吧！不然是裝心酸的嗎？」

水務局回應，市府爭取中央流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫，已將全市28個都市計畫區分為7大案進行雨水下水道重新規畫檢討，易淹水點均納入改善規畫；目前市管區域排水涉及易淹水地區、人口稠密區的定期疏濬案件共29件，總長度共2萬2925公尺，均於汛期前完成河道疏濬。

針對未正常顯示的地下道警示LED看板，水務局函請養工處及各區公所盤點，養工處回覆5月5日前可盤點完成、確保警示系統發揮正常，保障市民行車安全。

強降雨 治水 淹水

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