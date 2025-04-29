苗縣「便民快e通」 40項服務

苗栗縣政府與數位發展部合作，打造「便民快e通」線上申辦平台昨上架，首波整合敬老愛心卡、長照服務、身障者專用停車位識別證等40項服務，免出門就能申辦；新竹縣敬老愛心卡明起可搭乘芎林鄉幸福巴士，坐車到竹北、竹東更省錢。

苗栗縣便民快e通線上申辦平台獲數位部補助300多萬元，縣長鍾東錦、數位部資料創新司長莊明芬昨出席上架記者會，與多名民代見證體驗。平台第一波整合40項服務功能，包括敬老愛心卡、長照服務、身障者專用停車位識別證、使用牌照稅身心障礙者免稅、火災證明等，線上即可申辦。

行政處長許淑娥說，便民快e通線上申辦平台網址https://eservice.miaoli.gov.tw/，即日至6月30日前100名申辦成功並合格結案，致贈200元電子禮券，未來會持續擴充服務、增加AI智能客服等。

另，新竹縣政府近年持續擴大敬老愛心卡服務範圍，持卡可扣點搭公車、國道客運、計程車、台鐵及到國民運動中心運動，昨再宣布明天起可搭乘芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」，包含芎林至高鐵線及芎林至竹東線2條路線，並提供全鄉預約到府載客，民眾可提前2天致電0905-889-988預約。

芎林鄉公所另外加碼搭乘幸福巴士前1500名，可獲得芎林公有零售市場50元購物金，每人每日限領1張，數量有限，發完為止。