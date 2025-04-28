桃園八德德和路一段一階4/30通車 張善政視察點燈祈福

配合桃園捷運綠線G02站設置需求，同時串聯G01至G03站，桃園市捷運工程局首條代辦新闢道路工程「德和路一段」，位於八德都市計畫區北側，可路網延伸與捷運三鶯線銜接交會於G04站，提前600日完成第一階段工程，市長張善政今視察並點燈祈福，預計4月30日通車。

桃園市八德區新闢道路「德和路一段」全長約1700公尺、寬40公尺，工程範圍東起台4線介壽路，西至建德路，提前600日完成第一階段建德路至建國路段約800公尺道路，桃園市長張善政今現地視察並點燈祈福，祈求通車後用路人一切順遂，另第二階段建國路至介壽路段，以明年底全線通車為目標。

張善政表示，路段命名為「德和路」，是因起點為「建德路」，未來亦已規劃由介壽路繼續延伸至「和平路」，故各取德、和兩字為名。德和路全線雙向三車道，且中央分隔島退縮設置左轉專用車道，打造八德區示範新闢道路。人行道亦設有不易損壞的壓花舖面人行道、行穿線退縮及最大化人行空間，打造人本人行環境。