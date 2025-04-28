桃園八德德和路一段一階4/30通車 張善政視察點燈祈福

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市八德區新闢道路工程「德和路一段」第一階段提前600日完工，桃園市長張善政今前往點燈祈福。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路工程「德和路一段」第一階段提前600日完工，桃園市長張善政今前往點燈祈福。記者周嘉茹／翻攝

配合桃園捷運綠線G02站設置需求，同時串聯G01至G03站，桃園市捷運工程局首條代辦新闢道路工程「德和路一段」，位於八德都市計畫區北側，可路網延伸與捷運三鶯線銜接交會於G04站，提前600日完成第一階段工程，市長張善政今視察並點燈祈福，預計4月30日通車。

桃園市八德區新闢道路「德和路一段」全長約1700公尺、寬40公尺，工程範圍東起台4線介壽路，西至建德路，提前600日完成第一階段建德路至建國路段約800公尺道路，桃園市長張善政今現地視察並點燈祈福，祈求通車後用路人一切順遂，另第二階段建國路至介壽路段，以明年底全線通車為目標。

張善政表示，路段命名為「德和路」，是因起點為「建德路」，未來亦已規劃由介壽路繼續延伸至「和平路」，故各取德、和兩字為名。德和路全線雙向三車道，且中央分隔島退縮設置左轉專用車道，打造八德區示範新闢道路。人行道亦設有不易損壞的壓花舖面人行道、行穿線退縮及最大化人行空間，打造人本人行環境。

張善政說，人行道沿線種植紅花風鈴木、樟樹，在未來成長成蔭後，能提供八德區在地居民一個良好的休憩空間，讓親子可於40米康莊大道上徒步欣賞綠葉成蔭、紅花盛開的美景。也期許捷工局可以順利完成第二階段工程，完整串聯八德都市計畫區與大湳、大溪生活圈，為未來捷運綠線2030年全線通車打下基礎。

桃園市八德區新闢道路工程「德和路一段」第一階段將於4月30日通車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路工程「德和路一段」第一階段將於4月30日通車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路工程「德和路一段」第一階段提前600日完工，桃園市長張善政今前往視察。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路工程「德和路一段」第一階段提前600日完工，桃園市長張善政今前往視察。記者周嘉茹／翻攝

人行道 捷運

延伸閱讀

狠批民進黨「綠共就是綠共」 張善政：一點都不冤枉

桃園表揚378位模範勞工 市長張善政：提高技能韌性抗美關稅

426上凱道？張善政：時局這樣怎麼可能不去

桃捷綠線第1階段明年通車 列車7月上主軌道動態測試

相關新聞

中壢2活動中心廠商落跑變廢墟 追加1500萬拚6月重開工

桃園市中壢區龍岡、舊明2處市民活動中心增建工程，2年前風光動工，未料承包廠商半途落跑，工程解約延宕至今，市議員謝美英批評...

大雨淹水…LED警示牌卻還在測試 桃議員批：裝心酸的？

桃園市近月因暴雨淹水不斷，多位民代質疑不僅前瞻經費治水效果差，市府在地下道設置預警淹水的LED看板卻長期顯示「系統測試中...

「粉紅超跑」2日凌晨起駕 32.9萬香燈腳報名創新高

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名至今天傍晚截止，總人數破32萬人創新高，「粉紅超跑」10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨啟程...

寶寶急報到！孕婦突破水又陣痛 桃消救護車內成功接生

桃園市龜山區今上午約8點有民眾報案，一名孕婦有破水且有規律陣痛的情形，龜山消防分隊接獲急產接生案件，到達現場時，孕婦位於...

參與神戶觀光推廣會 苗栗布局日本市場展現觀光魅力

日本為台灣國際觀光主要客源國之一，為聯合行銷中台灣觀光魅力，由台中聯合彰化、南投、苗栗觀光單位及所轄業者共同抵日本神戶、...

每位新竹人平均每月去超過1次！巨城歡度14周年慶　

Big City新竹遠東巨城購物中心14歲了！2012年開幕的巨城今天歡度14周年慶，巨城說，14年來已吸近2億人次造訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。