桃園八德德和路一段一階4/30通車 張善政視察點燈祈福
配合桃園捷運綠線G02站設置需求，同時串聯G01至G03站，桃園市捷運工程局首條代辦新闢道路工程「德和路一段」，位於八德都市計畫區北側，可路網延伸與捷運三鶯線銜接交會於G04站，提前600日完成第一階段工程，市長張善政今視察並點燈祈福，預計4月30日通車。
桃園市八德區新闢道路「德和路一段」全長約1700公尺、寬40公尺，工程範圍東起台4線介壽路，西至建德路，提前600日完成第一階段建德路至建國路段約800公尺道路，桃園市長張善政今現地視察並點燈祈福，祈求通車後用路人一切順遂，另第二階段建國路至介壽路段，以明年底全線通車為目標。
張善政表示，路段命名為「德和路」，是因起點為「建德路」，未來亦已規劃由介壽路繼續延伸至「和平路」，故各取德、和兩字為名。德和路全線雙向三車道，且中央分隔島退縮設置左轉專用車道，打造八德區示範新闢道路。人行道亦設有不易損壞的壓花舖面人行道、行穿線退縮及最大化人行空間，打造人本人行環境。
張善政說，人行道沿線種植紅花風鈴木、樟樹，在未來成長成蔭後，能提供八德區在地居民一個良好的休憩空間，讓親子可於40米康莊大道上徒步欣賞綠葉成蔭、紅花盛開的美景。也期許捷工局可以順利完成第二階段工程，完整串聯八德都市計畫區與大湳、大溪生活圈，為未來捷運綠線2030年全線通車打下基礎。
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