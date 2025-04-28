中壢2活動中心廠商落跑變廢墟 追加1500萬拚6月重開工

桃園市中壢區龍岡、舊明2處市民活動中心增建工程，2年前風光動工，未料承包廠商半途落跑，工程解約延宕至今，市議員謝美英批評「廠商落跑，活動中心變廢墟」，市府民政局、中壢區公所今天表示，原廠商財務出問題半途而廢，市府決定追加1500萬經費，2案力拚6月重新開工。

中壢區龍岡市民活動中心位於龍岡公園旁、舊明活動中心位於舊社公園內，2活動中心均自2023年4月動工，經費各約2400萬元、總共4800萬元，原定去年（2024年）3月完工，龍岡市民活動中心在市長張善政主持動工時，地方人參與熱烈，未料承包廠商財務調度出問題， 2市民活動中心工程落後延宕到最後停擺。

謝美英表示，龍岡、舊明活動中心增建前，雖然量體小，至少可以使用，市府動工增建2活動中心工程，廠商施工不到一年就停擺，2活動中心增建卻變成無法使用，她去年12月質詢至今過去5個月，市府工程沒有進度，市民如何接受。

市府民政局指出，龍岡、舊明2活動中心增建工程延宕，因為原先承包廠商財務出問題無法持續施工，因應當前營建缺工、缺料及成本上升，該局研議針對物價上漲，評估實際狀況適時調整經費補助，將由中壢區公所依實際需要調整追加經費，重新辦理招標作業。