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苗縣「便民快e通」啟用 首波40項業務線上申辦

中央社／ 苗栗縣28日電

苗栗縣政府建置「便民快e通」平台今天啟用，縣長鍾東錦表示，平台整合各局處，提供敬老愛心卡、公托機構報名等40項線上申辦業務，減少民眾舟車勞頓，將持續優化平台功能。

苗栗縣政府行政處指出，「便民快e通」線上申辦平台由數位發展部補助新台幣292萬餘元、縣府自籌32萬元建置，不僅提供線上申辦功能，更與數發部的MyData個人化資料自主運用服務整合，讓民眾申請特定業務時，無需自行準備證明文件，只需同意授權，即可由系統自動取得所需資料，實現「減證便民」，提升辦理效率。

苗栗縣長鍾東錦、數位發展部資料創新司司長莊明芬今天共同啟動「便民快e通」平台，多名鄉鎮首長及縣議員到場見證。

鍾東錦表示，苗栗縣幅員遼闊，平台整合各局處有關社會福利、教育、稅務、消防、警政、工商、長照、衛生、環境等40項業務，像是申辦證照、敬老愛心卡、育兒津貼、土地套繪圖資查詢等，透過手機、電腦線上申請，減少舟車往來時間與精力，歡迎民眾善加利用，未來也將視狀況調整、優化平台功能，讓智慧服務貼近鄉親需求。

縣府行政處為鼓勵民眾使用「便民快e通」線上申辦平台（https://eservice.miaoli.gov.tw/），即日起至6月30日為止，前100名申辦成功並合格結案者（不含註銷、退件或不符合案件），將獲價值200元電子禮券，數量有限，發完為止，禮券分兩梯次發送，第1梯次為6月20日發放、第2梯次為7月20日發放。

數位發展部 鍾東錦

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