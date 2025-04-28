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「粉紅超跑」2日凌晨起駕 32.9萬香燈腳報名創新高
年度宗教盛事白沙屯媽進香報名至今天傍晚截止，總人數破32萬人創新高，「粉紅超跑」10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨啟程，廟方提醒香燈腳於進香前須茹素或早齋三天，家有喪事者避免參與進香。
根據拱天宮統計，報名「粉紅超跑」香燈腳2022年9萬928人、2023年首度突破十萬達11萬3621人、去年更高達17萬9971人，這數字179971前後念來都一樣，還被廣傳為「好巧！」；而今年開放報名5天就超越去年人數，4月1日突破20萬人，20日更突破30萬人大關。
拱天宮管委會總幹事陳春發表示，至今天下午6點報名截止，加總報名遊覽車93輛的4千多名香燈腳，總人數為32萬9118人，較去年增加近15萬人，相當踴躍。
今年擲筊進香期程，於今晚11點起舉辦「放頭旗」儀式，正式宣告進香團將調兵遣將，依習俗明起連三天將要吃早齋，明天下午2點開始連三天犒軍。
進香期間，請所有香丁腳應隨時佩帶臂章，方便沿途識別外，也應配合交通組指揮，注意周遭行路安全，避免發生意外；並隨時審視自身的體能狀況，如有不適，應儘速休息或尋求協助，尤其是腳底起水泡或胯下燒襠時，避免過度勉強行走，以免造成困擾。
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