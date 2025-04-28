大雨淹水…LED警示牌卻還在測試 桃議員批：裝心酸的？

桃園市近月因暴雨淹水不斷，多位民代質疑不僅前瞻經費治水效果差，市府在地下道設置預警淹水的LED看板卻長期顯示「系統測試中」，宛如形同虛設。水務局回應，轄管河川及區域排水構造物已於3月前完成檢查，會針對立即改善案件在汛期前完成改善。

即使梅雨季還沒到，但桃市在3、4月間就遭遇多波強降雨襲擊，造成多處道路積淹水，本月12日晚間的豪大雨，更讓中壢、平鎮、八德、觀音、蘆竹、桃園等區都傳出災情，嚴重影響人車通行，令市民苦不堪言。

議員謝美英表示，豪大雨當天中壢淹水情況最嚴重，包括民族路六段、延平路、環北路、中正路二段、中北路二段、榮民南路、永福路以及中新地下道等都淹水，有的是側溝排水問題，有的道路高低不均，但這幾個路段幾乎逢雨必淹，市府爭取前瞻經費治水多年，為何看不見改善效果？要求針對積水區域應緊急處理，並立即啟動改善工程。

議員黃敬平提到，4月的瞬間強降雨，導致全市共141處積淹水，多處地下道淹水也導致車輛拋錨等情況，但設在橋梁和地下道前方的LED看板卻未發揮警示功能，多年顯示「測試中」字樣，即使在淹水的危急時刻，也未能即時提醒駕駛人，「既然沒有作用就拆掉吧！不然是裝心酸的嗎？」

水務局表示，市府爭取「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫」，已將全市28個都市計畫區分為7大案進行雨水下水道重新規畫檢討，針對易淹水點均納入改善規畫，目前市管區域排水涉及易淹水地區、人口稠密區的定期疏濬案件共29件，總長度共2萬2925公尺，均於汛期前完成河道疏濬。

對於未正常顯示的LED看板，水務局指出，已於16日函請養工處及各區公所盤點轄管地下道警示系統，確保警示系統發揮正常功能，養工處也表示5月5日前可盤點完成、確保警示系統發揮正常，保障市民行車安全。