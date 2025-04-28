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寶寶急報到！孕婦突破水又陣痛 桃消救護車內成功接生

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
龜山消防分隊隊員陳怡靜及賴柏仁都是第一次遇到新生兒接生，今臨危不亂依照平時訓練順利替產婦接生女嬰。記者周嘉茹／翻攝
龜山消防分隊隊員陳怡靜及賴柏仁都是第一次遇到新生兒接生，今臨危不亂依照平時訓練順利替產婦接生女嬰。記者周嘉茹／翻攝

桃園市龜山區今上午約8點有民眾報案，一名孕婦有破水且有規律陣痛的情形，龜山消防分隊接獲急產接生案件，到達現場時，孕婦位於自家車中，家屬表示欲自行就醫，但孕婦已有產兆，立即撥打119求援，隨即救護人員於救護車上接生，女嬰呱呱墜地，母女均安。

產婦家屬表示，今上午原本要到醫院產檢，大約早上6點多就感覺有陣痛，預產期5月6日為第三胎，自行就醫途中突然感覺破水及陣痛時間變短，立即打119求援。救護人員到達後發現產婦在車內，協助搬運至救護車上量測生命徵象並查看胎頭，發現已看得到胎頭，立即給予產婦氧氣治療並急產接生；胎兒順利產出且哭聲宏亮，救護人員給予口鼻分泌物抽吸，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定。

龜山消防分隊長黃章瑋表示，這次出勤的隊員陳怡靜及賴柏仁，兩位都是第一次遇到新生兒接生，幸好臨危不亂，依照訓練所學的救護技術處置，但還是非常緊張，畢竟新生命在面前誕生，一直到醫院交接，並看到產婦及新生兒生命徵象都穩定，才放下心中大石，2人既開心又喜悅。

黃章瑋說，急產接生須照顧的對象不只1人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，更加考驗出勤人員的判斷及反應。提醒孕婦除了定期產檢外，如遇大出血或羊水大量破水等緊急情況時，應保持冷靜並立即撥打119請求協助。

龜山消防分隊隊員陳怡靜及賴柏仁都是第一次遇到新生兒接生，今臨危不亂依照平時訓練順利替產婦接生女嬰。記者周嘉茹／翻攝
龜山消防分隊隊員陳怡靜及賴柏仁都是第一次遇到新生兒接生，今臨危不亂依照平時訓練順利替產婦接生女嬰。記者周嘉茹／翻攝

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