寶寶急報到！孕婦突破水又陣痛 桃消救護車內成功接生

桃園市龜山區今上午約8點有民眾報案，一名孕婦有破水且有規律陣痛的情形，龜山消防分隊接獲急產接生案件，到達現場時，孕婦位於自家車中，家屬表示欲自行就醫，但孕婦已有產兆，立即撥打119求援，隨即救護人員於救護車上接生，女嬰呱呱墜地，母女均安。

產婦家屬表示，今上午原本要到醫院產檢，大約早上6點多就感覺有陣痛，預產期5月6日為第三胎，自行就醫途中突然感覺破水及陣痛時間變短，立即打119求援。救護人員到達後發現產婦在車內，協助搬運至救護車上量測生命徵象並查看胎頭，發現已看得到胎頭，立即給予產婦氧氣治療並急產接生；胎兒順利產出且哭聲宏亮，救護人員給予口鼻分泌物抽吸，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定。

龜山消防分隊長黃章瑋表示，這次出勤的隊員陳怡靜及賴柏仁，兩位都是第一次遇到新生兒接生，幸好臨危不亂，依照訓練所學的救護技術處置，但還是非常緊張，畢竟新生命在面前誕生，一直到醫院交接，並看到產婦及新生兒生命徵象都穩定，才放下心中大石，2人既開心又喜悅。