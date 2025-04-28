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參與神戶觀光推廣會 苗栗布局日本市場展現觀光魅力

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此次日本旅展中，苗栗展攤親切的與當地民眾互動，推廣苗栗特色旅遊。圖／苗栗縣政府提供
此次日本旅展中，苗栗展攤親切的與當地民眾互動，推廣苗栗特色旅遊。圖／苗栗縣政府提供

日本為台灣國際觀光主要客源國之一，為聯合行銷中台灣觀光魅力，由台中聯合彰化、南投、苗栗觀光單位及所轄業者共同抵日本神戶、大阪行銷觀光，苗栗縣政府主推南庄、三義慢城及慢魚旅遊，布局日本市場展現觀光魅力。

4月26日至27日在日本神戶舉辦的「2025中台灣觀光推廣活動」及B2B觀光推廣會，苗栗縣政府文化觀光局攜手苗栗縣觀光協會、三義舊山線鐵道自行車、飛牛牧場、春田窯及油庫黑油咖啡等5家在地觀光業者，向日本主要旅行業界推廣苗栗特色旅遊資源，展現拓展日本市場的企圖心。

文觀局今天表示，此次由技正謝國昌代表出席，在會中進行苗栗觀光簡報，聚焦於苗栗縣擁有「南庄」、「三義」兩座獲國際慢城認證的魅力鄉鎮，以及三義舊山線鐵道自行車、龍騰斷橋等具備深度體驗價值的山線景點，並結合「慢魚認證」推動永續海洋與海線人文風情，帶給日方業者全新印象與旅遊靈感。

呼應此次赴日推廣行程，縣府先在4月20日接待日本關西地區之旅行業者與網紅進行踩線參訪，實地體驗苗栗在地觀光資源。行程涵蓋三義木雕博物館、卓也小屋藍染體驗與蔬食火鍋、全台唯一鐵道自行車小火車行經龍騰斷橋、苑裡彩繪稻田、愛情果園、藺草文化館及夜間西湖渡假村賞螢等，展現苗栗的文化厚度與自然魅力，為後續日本市場行銷奠基，期能吸引更多日本旅客來訪。

展會期間，參展業者也藉此機會與日方旅行社面對面洽談，取得第一手市場資訊與寶貴意見，為未來旅遊商品設計與行銷策略提供實質助力。

文觀局表示，未來將持續透過國際展會、業者交流與媒合平台，讓更多日本旅客認識苗栗兼具自然、文化與慢活體驗的獨特魅力，進一步帶動地方經濟與觀光產業發展。

中台灣四縣市代表共赴日本神戶辦理旅展，苗栗縣政府主推南庄、三義慢城及慢魚旅遊，布局日本市場展現觀光魅力。圖／苗栗縣政府提供
中台灣四縣市代表共赴日本神戶辦理旅展，苗栗縣政府主推南庄、三義慢城及慢魚旅遊，布局日本市場展現觀光魅力。圖／苗栗縣政府提供

日本 魅力 龍騰斷橋

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