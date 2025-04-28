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情緒隨股市波動震盪 專家示警：適時求助防憂鬱上身

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，國內外股市震盪劇烈，若出現焦躁、失眠等症狀，應及早尋求協助。圖／部桃提供
桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，國內外股市震盪劇烈，若出現焦躁、失眠等症狀，應及早尋求協助。圖／部桃提供

近期國內外股市劇烈震盪，台積電股價跌破千元大關，不少投入股市的民眾擔心血本無歸，情緒隨之起伏不定。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，國際局勢變動會衝擊整體經濟環境，也可能在無形中帶來心理壓力，呼籲心理健康的韌性需要從日常生活中培養，中央與地方應共同落實各生命階段的心理健康服務，強化預防意識，民眾若出現焦躁、失眠等症狀，應及早尋求協助。

蘇柏文表示，近期已有民眾因股市下跌導致焦慮、失眠，甚至憂鬱症狀惡化。有患者因投資失利產生強烈自責與羞愧感，甚至出現尋短念頭，財務損失固然令人挫折，但更值得關注的是情緒反應與心理承受力。有金錢焦慮傾向的民眾，往往容易衝動投入高風險投資，期望快速翻本；一旦遭遇經濟劇變，情緒就可能轉為憂鬱、無望、甚至憤怒。若這些情緒持續超過2周，並伴隨長期失眠、食慾不振、喪失動力等情形，就可能是重度憂鬱症的徵兆，應及早尋求專業協助。

不少人也會將投資績效與自我價值綁在一起，一旦遭遇虧損，容易出現「我不夠好」的自我否定，卻不願與他人傾訴。當負面情緒長期未被支持與處理，可能進一步導致情緒崩潰，甚至出現自我傷害行為。

部桃精神部護理長張詩閔表示，許多民眾只專注在投資的獲利與成就感，卻忽略自身對風險的容忍度，一旦遭遇變動，情緒反應反而可能更激烈。她建議，民眾平時應建立規律作息、維持人際互動，學習適度表達壓力與不安情緒，並培養適合自己的情緒調適方式。她提醒，當我們察覺情緒低落，正是身體在提醒我們，需要停下腳步，好好照顧自己。

蘇柏文強調，提升全民心理健康，不應只著眼於發病後的診療與篩檢，更應著重預防與日常教育。他呼籲，從中央心理健康司到地方社區心理衛生中心，應持續推動心理健康促進與識能培力，讓民眾在日常生活中就能主動察覺心理變化，懂得尋求幫助，才能提升全民心理健康韌性，「健康不只是身體沒有病痛，擁有心理健康才是真正的完整健康。」

失眠 情緒低落 憂鬱症

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