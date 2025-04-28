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每位新竹人平均每月去超過1次！巨城歡度14周年慶
Big City新竹遠東巨城購物中心14歲了！2012年開幕的巨城今天歡度14周年慶，巨城說，14年來已吸近2億人次造訪，平均每位新竹人每月要去超過1次，2024年營收更已成長至173億元，再度證實「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」已成新竹地標。
巨城購物中心指出，自開幕以來累計舉辦超過3800場活動，其中八成聚焦公益主題，已惠及超過360個單位。巨城長期關注全民健康議題，2024年「Big捐血」活動，年度募集1萬137袋，創下歷年紀錄，同時也深耕「兒少培力計畫」，透過寓教於樂的親子活動提升孩童學習力與創造力，成功打造結合教育性與娛樂性的公益平台。
巨城購物中心表示，巨城以「高營運績效、豐富體驗、商品多元」三大原則為核心，2024年全年度營收來到173億元（含遠東SOGO百貨新竹店），深受新竹消費者喜愛；更因專業的招商團隊與穩健的營運模式，贏得眾多品牌的信任與支持也成為全台品牌展店首選。
巨城購物中心說，自2012年開幕以來，每年20%換櫃率、規畫來自各地話題快閃店維持新鮮感，與廠商建立最佳夥伴及雙贏共好關係，成功創造全館逾4成品牌業績居全台前三名。1至4月雖然大環境有許多不確定因素，巨城仍憑藉改裝新櫃、穩定的主顧客經營以及超過144萬粉絲的數位宣傳力道，成功推動人氣與買氣，業績逆勢成長5% 。下半年還有超過1600 坪改裝計畫進行中，包含3C生活、服飾配件、韓系潮牌、美食餐飲等全新獨家品牌將陸續登場，可望持續提升全年成長。
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