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苗栗縣「便民快e通」上線 第一波40項服務不用舟車勞頓

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣「便民快e通」線上申辦平台今天上架，第一波整合敬老愛心卡等40項服務，多名民意代表見證體驗。記者范榮達／攝影
苗栗縣「便民快e通」線上申辦平台今天上架，第一波整合敬老愛心卡等40項服務，多名民意代表見證體驗。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府與數位發展部合作，打造「便民快e通」線上申辦平台今天上架，第一波整合敬老愛心卡等40項服務，省下民眾舟車勞頓申辦，多名民意代表見證大讚便民，期許平台持續擴大服務。

數位部補助300多萬元，縣政府建置便民快e通，縣長鍾東錦、數位部資料創新司長莊明芬今天上午啟動上架，縣議員鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、張志宇、陳碧華、陳光軒、鄭聚然、劉美蘭，及南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉長徐連斌等人到場見證體驗。

鍾東錦表示，苗栗縣幅員廣闊，泰安鄉、南庄鄉及卓蘭鎮等地，要到縣府或縣府洽公，可能舟車勞頓，只需透過電腦或手機，即可完成申請，大幅減少往返政府機關的時間與負擔，也有減少紙化環保功用。

縣府行政處指出，平台第一波整合40項服務功能，包括敬老愛心卡、長期照顧服務、身心障礙者專用停車位識別證、預防走失愛心手鍊、使用牌照稅身心障礙者免稅、火災證明、自願捺印指紋建檔、寵物死亡除戶或遺失，及一般民眾委託水樣檢驗等，歡迎民眾多多利用。

此外，平台更與數位發展部的MyData個人化資料自主運用服務整合，讓民眾申請特定業務時，無需自行準備證明文件，只需同意授權，即可由系統自動取得所需資料，提升辦理效率。

行政處長許淑娥表示，便民快e通線上申辦平台網址，即日至6月30日前100名申辦成功，並合格結案，致贈200元電子禮券，縣府未來將持續推動平台擴充計畫，將更多政府服務納入線上申辦範圍、提升系統功能、增加AI智能客服等。

苗栗縣「便民快e通」線上申辦平台今天上架，第一波整合敬老愛心卡等40項服務，多名民意代表見證體驗。記者范榮達／攝影
苗栗縣「便民快e通」線上申辦平台今天上架，第一波整合敬老愛心卡等40項服務，多名民意代表見證體驗。記者范榮達／攝影

愛心 數位發展部 鍾東錦

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