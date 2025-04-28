苗栗縣「便民快e通」上線 第一波40項服務不用舟車勞頓
苗栗縣政府與數位發展部合作，打造「便民快e通」線上申辦平台今天上架，第一波整合敬老愛心卡等40項服務，省下民眾舟車勞頓申辦，多名民意代表見證大讚便民，期許平台持續擴大服務。
數位部補助300多萬元，縣政府建置便民快e通，縣長鍾東錦、數位部資料創新司長莊明芬今天上午啟動上架，縣議員鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、張志宇、陳碧華、陳光軒、鄭聚然、劉美蘭，及南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉長徐連斌等人到場見證體驗。
鍾東錦表示，苗栗縣幅員廣闊，泰安鄉、南庄鄉及卓蘭鎮等地，要到縣府或縣府洽公，可能舟車勞頓，只需透過電腦或手機，即可完成申請，大幅減少往返政府機關的時間與負擔，也有減少紙化環保功用。
縣府行政處指出，平台第一波整合40項服務功能，包括敬老愛心卡、長期照顧服務、身心障礙者專用停車位識別證、預防走失愛心手鍊、使用牌照稅身心障礙者免稅、火災證明、自願捺印指紋建檔、寵物死亡除戶或遺失，及一般民眾委託水樣檢驗等，歡迎民眾多多利用。
此外，平台更與數位發展部的MyData個人化資料自主運用服務整合，讓民眾申請特定業務時，無需自行準備證明文件，只需同意授權，即可由系統自動取得所需資料，提升辦理效率。
行政處長許淑娥表示，便民快e通線上申辦平台網址，即日至6月30日前100名申辦成功，並合格結案，致贈200元電子禮券，縣府未來將持續推動平台擴充計畫，將更多政府服務納入線上申辦範圍、提升系統功能、增加AI智能客服等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言