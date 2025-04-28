龍鳳、外埔漁港浮動碼頭修繕工程 分別已決標及招標中

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港、後龍鎮外埔漁港浮動碼頭，受去年颱風侵襲損壞，威脅漁民作業出入安全，分獲中央核定1200萬、1000萬餘元補助修繕經費；縣府表示，龍鳳漁港部分已決標、預計八月完工，外埔漁港則公告招標中。

財團法人福智佛教基金會昨攜手縣府在外埔漁港，放流3.4萬尾烏魚苗，浮動碼頭木造結構損壞的修繕作業也引發關注。

對此，縣府農業處漁業科表示，龍鳳漁港、外埔漁港浮動碼頭皆已使用多年，長期受潮汐、波浪侵蝕，導致浮動碼頭鋼軌固定樁已有鏽蝕情形，加上去年受凱米颱風侵襲出現損壞，經提報中央爭取修繕，已獲行政院公共工程委員會分別核定1200餘萬元、1000萬餘元補助。

南龍區漁會理事長劉鐵麟表示，台灣西部漁港，受潮汐影響，水位落差大，浮動碼頭是漁民捕魚作業出入所仰賴的重要設施，希望修繕工程能早日完工，維護作業漁民出入安全。

另外，根據農業處統計，苗栗縣海域今年已放流1萬尾赤鰭笛鯛、1千尾白星笛鯛、5萬尾黑鯛及2萬2千尾布氏鯧鰺等魚苗，皆符合當地海域的生存條件，並具備高存活率與產卵量，可提升周邊海域的漁業資源，彌補自然生產力的不足。