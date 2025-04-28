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「粉紅超跑」白沙屯媽祖5月2日凌晨出發！ 1日上午8點起彈性交管

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年「粉紅超跑」進香團預估將破32萬人，警方也建議非參香的用路人，行駛國1、國3以避開台1線及台61線西濱快速道路路段。圖／白沙屯網路電視台提供
今年「粉紅超跑」進香團預估將破32萬人，警方也建議非參香的用路人，行駛國1、國3以避開台1線及台61線西濱快速道路路段。圖／白沙屯網路電視台提供

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香民俗活動，「粉紅超跑」將於5月1日23點25分登轎後，隨即於2日凌晨出發；警方規畫於1日上午8點起在西濱公路及台1線實施機動管制措施，請「香燈腳」配合，以維護活動安全與交通順暢。

警方呼籲，台鐵公司於白沙屯站及通霄站，高鐵公司於苗栗站均有加開及增停班次，並有相關接駁車前往拱天宮，請民眾多利用軌道運輸系統。

今年報名「粉紅超跑」進香進入倒數6小時，拱天宮文化組執行長洪建華說，目前累計已超過31萬多人，至今天下午6點截止，會再將近百輛遊覽車及工作人員人數加總上去，預估進香團將突破32萬人。

洪建華說，今晚11點50分舉辦「放頭旗」儀式，正式宣告進香團將調兵遣將，依習俗明起連三天將要吃早齋，明天下午2點開始連三天犒軍。

苗縣警局交通隊指出，由於本次參與人(車)潮眾多，交通管制將以拱天宮為中心向外輻射，主要聯絡道路台1線將於5月1日上午8點起實施分階段管制。與往年不同的是，台1線白沙屯至新埔路段，以前還能維持單線通行，今年將全線封閉，並視人(車)流狀況，於台61線西濱快速道路實施彈性封閉管制。

停車部分，除拱天宮周邊停車場外，主要以台1線沿線兩側路邊順向停車，請民眾多加利用，並請切勿違規停車或並排停車；建議民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所於通霄火車站、通霄海水浴場及台1線沿線均設有接駁專車。

另外，5月1日至2日行經苗栗地區而非參香的用路人，建議行駛國1、國3以避開台1線及台61線西濱快速道路路段。相關交通疏導管制措施、大眾運輸及停車資訊可於苗栗縣警察局官網或臉書粉絲專頁查詢，對於及時路況及最新管制作為，也請收聽警察廣播電台，以掌握行車資訊。

「粉紅超跑」將於5月2日凌晨出發，警方已規畫於1日上午8點起在西濱公路及台1線實施機動管制措施，請「香燈腳」配合，以維護活動安全與交通順暢。圖／警方提供
「粉紅超跑」將於5月2日凌晨出發，警方已規畫於1日上午8點起在西濱公路及台1線實施機動管制措施，請「香燈腳」配合，以維護活動安全與交通順暢。圖／警方提供

拱天宮 白沙屯 進香

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