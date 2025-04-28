白沙屯媽祖將南下進香非固定路線 台中清水警全程彈性交管

一年一度國內宗教盛事之一白沙屯媽祖進香活動，將於5月1日凌晨出發徒步到雲林縣北港朝天宮進香，進香路線行經台中市清水警分局轄區，路線非固定，清水警方將全程彈性交通管制，呼籲用路人及信眾配合警方指揮。

白沙屯媽祖鑾轎預計5月2日上午抵達清水區，由清水警分局接駕，鑾轎行經路線不固定，依往年經驗，預估此次活動將湧入大量人潮，清水警為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施，警方也加強取締交通違規，請用路人遵守交通。

清水警方表示，今年將動員警力數約115人次，沿線實施交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路(台61線)或台1線行駛，跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，維護用路人交通順暢及安全。