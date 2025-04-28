竹縣敬老愛心卡月底可搭芎林幸福巴士 還能拿購物金

新竹縣政府積極促進長者及身障者行的便利，敬老愛心卡自去年新增4條國道客運路線後，縣府今宣布，敬老愛心卡將於今年4月30日起銜接芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」，縣民持卡就可扣點搭乘，共有2條路線，包含芎林至高鐵線及芎林至竹東線，並提供全鄉預約到府載客服務，有需要的民眾可提前2天預約。

縣府社會處表示，去年起縣府陸續與關西鎮公所、五峰鄉公所、寶山鄉公所及新埔鎮公所合作，芎林鄉公所是第五個合作的公所，現行敬老卡愛心卡可使用範圍包含公車、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心，提供縣內長者與身障者更加友善的生活環境，也鼓勵持卡者多踏出門，促進身心健康。

社會處說明，芎林鄉幸福巴士共2條路線，包含芎林至高鐵線及芎林至竹東線，預約專線為0905-889-988。（詳細時刻表，可至芎林鄉公所官網查詢）。另外，芎林鄉公所加碼4月30日起，凡搭乘幸福巴士前1500名即可獲得芎林公有零售市場50元購物金，每人每日限領一張，數量有限，發完為止。

社會處提醒，長者及持有身心障礙證明的縣民，依老人福利法第25條及身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具優待實施辦法第2條規定，搭乘國內大眾運輸業者享有半價優待，目前縣府對於長者及身障縣民的乘車補助，也包含台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市的捷運。

社會處指出，敬老卡及愛心卡服務對象為新竹縣65歲以上長者、55歲以上原住民及身心障礙者，每月補助500點（1點即1元），點數需於當月使用完畢。歡迎符合資格的縣民多加利用此項福利，走出戶外，豐富生活樂趣。