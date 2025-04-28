竹市消防校園辦理CPR認證 通過認證比例超過九成　

為推廣全民CPR急救技能，提升心肺功能停止（OHCA）患者救活率，新竹市消防局重啟因疫情停辦三年的公私立國民中學8年級CPR認證活動，經統計，目前全市20所公私立國中已辦理20場次，參加認證學生人數4921人，取得學習認證卡學生人數4566人，通過認證比例92.79%，希望將急救觀念有效向下扎根。

消防局表示，新竹市民去年向119求援的緊急救護案件數為2萬2524件，送醫人數1萬8147人，OHCA（到院前心肺功能停止）案件276件，成功救活126人，救活率為45.63%為全國第二，康復出院31人，康復率11.23%為全國第一，因此，消防局希望藉由加強民眾緊急救護觀念，強化民眾CPR及AED操作技能，並普及公共場所AED的設置，藉以提升OHCA患者救活率，共同守護民眾生命安全。

消防局說，心臟不規律顫動壓縮會導致無法將血液正常有效輸送至全身，是常見猝死原因。據日本京都大學統計，僅以CPR施救病患存活率約3至4%，合併以CPR與AED施救存活率達14%，若於昏倒1分鐘內施行AED電擊，存活率可高達9成。因此當有人突然昏倒停止呼吸心跳時，及時施予CPR及使用AED急救，恢復呼吸心跳的機率將相對提高。未來市府將持續推廣CPR學習認證，將緊急救護知識落實於市民日常生活中。