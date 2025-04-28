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新竹南寮漁港消波塊成障礙 釣魚區難施釣

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

議員林彥甫說，他兩周前邀集市府產發處、新竹區漁會及釣友前往現場會勘，希望參考苗栗縣龍鳳漁港的規畫設計，將南堤釣魚平台延伸至消波塊上方，並改善既有跨堤樓梯。圖／林彥甫提供
議員林彥甫說，他兩周前邀集市府產發處、新竹區漁會及釣友前往現場會勘，希望參考苗栗縣龍鳳漁港的規畫設計，將南堤釣魚平台延伸至消波塊上方，並改善既有跨堤樓梯。圖／林彥甫提供
新竹市南寮漁港南堤延伸段2019年由漁業署公告指定釣魚專區，不少釣友反映專區兩側好幾排消波塊，以致釣魚卡卡，市府回應將彙整相關意見後向漁業署反映，期盼爭取中央資源評估，設置更安全友善釣魚平台。

議員林彥甫接獲反映，指出南寮漁港港口北堤延伸段目前仍為斷堤狀態，只有退潮時能進出，南堤延伸段雖是合法釣魚專區，卻因為消波塊障礙難以施釣。

2周前他邀集市府產發處、新竹區漁會及釣友會勘，提出改善方案，包括希望市府積極向海洋保育署申請改善釣魚專區的經費，參考苗栗縣龍鳳漁港的規畫設計，將南堤釣魚平台延伸至消波塊上方，並改善既有跨堤樓梯，並請漁業署盡早修復北堤的斷堤處，評估後續設置北堤釣魚平台的可行性。

產發處表示，漁業署2019年公告「新竹市新竹漁港垂釣區管理措施」，畫定新竹漁港南側防沙堤為合法垂釣區，針對相關建議，市府將彙整相關意見後向漁業署爭取。

新竹 消波塊 漁業署

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南寮漁港釣魚平台無法釣魚？竹市府：彙整意見爭取資源

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