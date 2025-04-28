天降鋼條 桃園A7工地挨罰10萬

桃園市龜山A7重劃區一處建築工地，被目擊工人在高樓層作業時毫無安全防護，甚至發生鋼條掉落周邊社區中庭等離譜狀況，市府表示，日前勞動檢查發現缺失，立即通知停工改善，處10萬元罰鍰，並持續透過智慧管理、外審機制，強化工地安全管理。

龜山區這處建案在施工過程中屢傳職業安全問題，市議員李宗豪要求市府加強稽查，他說，有民眾拍到工人在高空作業時，未確實繫上安全吊帶與安全索。此外，周邊社區中庭甚至曾發現掉落的鋼條、鋼板等建材，鄰近機車停車場也可見大量釘子、鐵屑與尖銳物品，現場管理鬆散，潛藏危機，對地面通行民眾與周邊居民造成極大威脅。

李宗豪強調，高樓建案本身風險就高，建議市府勞動局應主動針對高風險工地加強稽查，尤其A7周邊目前有大量建案同時施工，更需提高巡查頻率，不要等到民眾通報，或發生事故後才來事後檢討。

市府勞動檢查處表示，本月16日派員到現場勞動檢查，發現高空作業勞工未確實配戴安全帶、未設置安全母索等5項缺失，立即通知停工，要求限期改善，並處10萬元罰鍰。

市府建築管理處指出，全市有近千個建築工地，但稽查人力有限，市府雙管齊下，一方面開發智慧建管圖台系統，將高風險工地納入監控，根據工程規模、施工進度及周邊環境等因素建立風險評估模型，協助稽查人員精準辨識優先稽查標的。